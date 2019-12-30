НХЛ. Шайбы Гусева и Анисимова, передача Гаврикова и два очка Дадонова

«Сент-Луис» — «Виннипег» 4:1

«Сент-Луис» одержал восьмую победу подряд, переиграв на своем льду «Виннипег» со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

«Сент-Луис» лидирует в Западной конференции, «Виннипег» — седьмой в этой же конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: О`Райлли — 8 (Перрон, Пьетранджело), 14:18 — 1:0. Шор — 3 (Шоу, Харкинс), 25:40 — 1:1. Шворц — 12 (Киру, Шенн), 35:09 — 2:1. Томас — 5 (бол., Данн, Киру), 47:06 — 3:1. Шворц — 13 (п.в.), 59:30 — 4:1Вратари: Биннингтон — Хеллебайк (57:40 — 59:30)Штраф: 6-4Броски: 28 (7+7+14) — 26 (7+11+8)

«Сент-Луис» — «Виннипег» 4:1

«Оттава» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ

«Нью-Джерси» вырвал победу у «Оттавы» — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0). Победный гол на 54-й секунде овертайма забил Джек Хьюз. Одну из шайб в составе «дьяволов» в основное время забросил Никита Гусев. Форвард «Оттавы» Артем Анисимов также отметился заброшенной шайбой.

«Оттава» (37 очков) — 14-й на Востоке, «Нью-Джерси» (32) — 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1) Голы: Хишир — 8 (бол., Ватанен, Сиверсон), 8:58 — 0:1. Пол — 4 (Дюклер, Голубеф), 28:39 — 1:1. Анисимов — 7 (Энглунд, Уайт), 33:28 — 2:1. Гусев — 7 (бол., Ватанен, Хьюз), 35:12 — 2:2. Вуд — 5 (Симмондс), 38:00 — 2:3. Шабо — 4 (Пажо), 55:02 — 3:3. Хьюз — 6 (Палмиери, Ватанен), 60:54 — 3:4Вратари: Андерсон — БлэквудШтраф: 15-23Броски: 23 (6+10+7+0) — 34 (14+9+10+1)

«Оттава» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ

«Коламбус» — «Чикаго» 2:3 Б

«Коламбус» дома по буллитам проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1). Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

«Коламбус» (42) — 11-й на Востоке, «Чикаго» (40) — 12-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Чикаго» — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Нэш — 3 (Гавриков, Савар), 6:54 — 1:0. Дюбуа — 13 (Фолиньо, Гербе), 18:40 — 2:0. Стром — 8 (Мерфи, Дебринкэт), 47:33 — 2:1. Густафссон — 5 (бол., Кит, Кубалик), 57:58 — 2:2Победный буллит: КейнВратари: Корписало — ЛенерШтраф: 12-8Броски: 33 (9+13+8+3) — 30 (4+8+11+7)

«Коламбус» — «Чикаго» 2:3 Б

«Миннесота» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:3

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Миннесоту» в выездном матче со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). В составе победителей отличились Райан Пулок, Мэтт Мартин и Том Кюнхакль, у проигравших гол забил Райан Донато. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 25 бросков из 26.

«Миннесота» (43) — десятая на Западе, «Нью-Йорк Айлендерс» (51) — третий на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Айлендерс» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) Голы: Донато — 8 (Сутер, Эрикссон Эк), 15:43 — 1:0. Пулок — 6 (Барзал, Пелеч), 44:24 — 1:1. Мартин — 3 (Комаров, Ледди), 46:01 — 1:2. Кюнхакль — 1 (Нельсон), 57:29 — 1:3Вратари: Дубник (57:39) — ВарламовШтраф: 6-8Броски: 26 (12+5+9) — 28 (10+10+8)

«Миннесота» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:3

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 2:1

«Тампа-Бэй» победила «Детройт» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Автором победной шайбы стал Брейден Пойнт. Еще один гол за «Тампу» забил Ондржей Палат. У «Детройта» отличился Робби Фаббри. Для «Лайтнинг» эта победа стала третьей кряду, «Ред Уингз» терпят шестое поражение подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа-Бэй» (44 очка) идет девятой, а «Детройт» — 16-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Палат — 11 (Шаттенкирк), 24:10 — 1:0. Фаббри — 10 (Гронек, Атанасиу), 37:54 — 1:1. Пойнт — 15 (бол., Хедман, Стэмкос), 45:33 — 2:1Вратари: Макэлхинни — Бернье (58:38)Штраф: 4-8Броски: 39 (13+14+12) — 20 (9+5+6)

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 2:1

«Бостон» — «Баффало» 3:2

«Бостон» на своем льду обыграл «Баффало» со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). «Брюинз» одержали третью победу кряду, «Сэйбрз» потерпели третье подряд поражение.

«Бостон» (57 баллов) — второй на Востоке, «Баффало» (41) — 13-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) Голы: Пастрняк — 29 (Маршан, Бержерон), 12:39 — 1:0. Ристолайнен — 4 (Райнхарт, М. Юханссон), 26:37 — 1:1. Дебраск — 10 (бол., Кэмпфер, Пастрняк), 42:37 — 2:1. Дебраск — 11 (бол., Крейчи, Кэмпфер), 42:55 — 3:1. Лазар — 2 (Ристолайнен, Айкел), 45:08 — 3:2Вратари: Раск — Улльмарк (44:59 — 45:08, 57:31 — 59:43, 59:54)Штраф: 6-22Броски: 22 (2+11+9) — 26 (7+12+7)

«Бостон» — «Баффало» 3:2

«Флорида» — «Монреаль» 6:5

«Флорида» дома обыграла «Монреаль» со счетом 6:5 (2:1, 3:2, 1:2). В составе «Пантерз» двумя результативными передачами отметился нападающий Евгений Дадонов. Также стоит отметить форварда «Флориды» Джонатана Юбердо. На счету канадца четыре (2+2) очка. Он стал самым результативным игроком встречи.

«Флорида» (45 очков) идет восьмым на Востоке, «Монреаль» (42) — 12-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Монреаль» — 6:5 (2:1, 3:2, 1:2) Голы: Аккьяри — 13 (Коннолли, Матесон), 4:34 — 1:0. Барков — 12 (Юбердо), 6:33 — 2:0. Татар — 16 (бол., Питри, Сузуки), 13:31 — 2:1. Питри — 5 (Сузуки), 21:20 — 2:2. Доми — 11 (Кулак, Сузуки), 22:12 — 2:3. Барков — 13 (Юбердо, Дадонов), 23:41 — 3:3. Юбердо — 15 (Дадонов, Матесон), 33:30 — 4:3. Юбердо — 16 (Барков, Строльман), 34:05 — 5:3. Матесон — 3, 40:45 — 6:3. Котканиеми — 5 (бол., Уил, Доми), 44:11 — 6:4. Уэбер — 12 (Питри, Татар), 58:08 — 6:5Вратари: Бобровский — Прайс (57:13 — 58:08, 58:23 — 58:31, 58:45)Штраф: 8-10Броски: 34 (9+12+13) — 43 (10+15+18)

«Флорида» — «Монреаль» 6:5

«Аризона» — «Даллас» 2:4

«Даллас» на выезде обыграл «Аризону» — 4:2 (0:2, 0:0, 4:0). Российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам. Нападающий Александр Радулов забросил одну шайбу.

«Аризона» (46) — шестой на Западе, «Даллас» (48) — третий там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Даллас» — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4) Голы: Холл — 8 (Гарлэнд, Дворак), 8:42 — 1:0. Гарлэнд — 13 (Шмолц , Седерберг), 18:02 — 2:0. Бенн — 9 (Сегин, Линделл), 42:18 — 2:1. Радулов — 11 (Секера, Бенн), 50:46 — 2:2. Хинтс — 13 (Гурьянов, Клингберг), 55:51 — 2:3. Янмарк — 4 (п.в.), 58:24 — 2:4Вратари: Раанта (57:38 — 58:24, 58:51 — 59:49) — ХудобинШтраф: 8-10Броски: 35 (22+8+5) — 25 (5+8+12)

«Аризона» — «Даллас» 2:4

«Анахайм» — «Филадельфия» 1:2 ОТ

«Анахайм» на своем льду уступил «Филадельфии» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1). Победу в овертайме принес гол Кевина Хейса.

«Анахайм» (37) — 13-й на Западе, «Филадельфия» (49) — пятая на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Филадельфия» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Гудбрэнсон — 3 (Хенрик), 0:35 — 1:0. Кутюрье — 10 (Ворачек, Жиру), 9:45 — 1:1. Хэйс — 12 (Ворачек), 63:53 — 1:2Вратари: Гибсон — ЭллиоттШтраф: 4-8Броски: 28 (8+5+13+2) — 35 (9+14+8+4)

«Анахайм» — «Филадельфия» 1:2

«Калгари» — «Ванкувер» 2:5

«Калгари» уступил «Ванкувер» со счетом 2:5 (0:3, 1:0, 1:2). Для «Кэнакс» эта победа стала пятой кряду. Самым результативными игроками матча стали игроки «Кэнакс» Тайлер Майерс и Таннер Пирсон, набравшие по три (2+1) очка.

«Калгари» (45) — восьмой на Западе, «Ванкувер» (46) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Ванкувер» — 2:5 (0:3, 1:0, 1:2) Голы: Майерс — 2 (бол., Виртанен, Годетт), 3:29 — 0:1. Майерс — 3 (Бозер, Хьюз), 6:40 — 0:2. Виртанен — 12 (бол., Майерс, Пирсон), 10:52 — 0:3. Андерссон — 3 (Монахэн, Ткачак), 38:36 — 1:3. Пирсон — 10 (Хорват, Эрикссон), 46:14 — 1:4. Хэнифин — 4 (Линдхольм, Ткачак), 59:02 — 2:4. Пирсон — 11 (п.в., Хорват, Эдлер), 59:35 — 2:5Вратари: Риттих (Тэлбот, 10:52, 59:24 — 59:35) — ДемкоШтраф: 12-10Броски: 25 (9+9+7) — 28 (11+8+9)