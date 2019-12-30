ЦСКА в овертайме победил «Локомотив»

Московскийв овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ обыграл ярославскийсо счетом 4:3 ОТ.

В составе красно-синих дубль оформил Константин Окулов еще по разу отличились Максим Мамин и Иржи Секач.

За гостей шайбы забросили Николай Коваленко, Стефан Да Коста и Александр Свитов.

ЦСКА с 63 очками остался на первом месте в Западной конференции, «Локомотив» с 49 очками поднялся на шестую строчку на Западе.