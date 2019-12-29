НХЛ. Овечкин превзошел Селянне, Малкин и Панарин сделали по три передачи

В воскресенье, 29 декабря, за океаном прошла очередная порция матчей НХЛ.

«Даллас» — «Колорадо» 3:2 Б

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Колорадо» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Гол российского нападающего «Старз» Дениса Гурьянова позволил команде уйти от поражения в основное время. В серии буллитов свою попытку реализовал Александр Радулов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Колорадо» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Сегин — 11 (Радулов, Клингберг), 1:08 — 1:0. Комфер — 4 (Жост, Нието), 18:58 — 1:1. Коул — 3 (Нието, Джонсон), 27:19 — 1:2. Гурьянов — 9 (бол., Клингберг, Хинтс), 41:25 — 2:2Победный буллит: ПавелскиВратари: Бишоп — ГрубауэрШтраф: 6 — 10Броски: 40 (12+11+10+7) — 43 (8+19+15+1)

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает четвертое место (46 очков), а «Колорадо» — второе (50 очков).

«Даллас» — «Колорадо» 3:2 Б

«Каролина» — «Вашингтон» 6:4

«Каролина» на своем льду обыграла «Вашингтон» со счетом 6:4 (1:0, 3:2, 2:2).

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу в пустые ворота.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голами. Дмитрий Орлов сделал результативную передачу.

После этой встречи Овечкин опередил Теему Селянне и вышел на чистое третье место по заброшенным в большинстве шайбам в регулярных чемпионатах. Теперь на счету 34-летнего хоккеиста 256 шайб в большинстве в 1124 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вашингтон» — 6:4 (1:0, 3:2, 2:2) Голы: Валлмарк — 8 (бол., Нидеррайтер, Дзингел), 10:38 — 1:0. Фегеле — 7 (Стаал, Славин), 20:08 — 2:0. Дауд — 4 (Карлсон, Хэтэуэй), 23:26 — 2:1. Хэмилтон — 13 (Фегеле), 25:12 — 3:1. Овечкин — 24 (бол., Орлов, Эллер), 29:56 — 3:2. Фегеле — 8 (мен., Мартинук, Флери), 33:02 — 4:2. Кузнецов — 13 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 42:00 — 4:3. Нечас — 9 (Хаула, Дзингел), 43:20 — 5:3. Свечников — 17 (п.в., Фегеле), 55:58 — 6:3. Гудас — 2 (Хагелин), 58:47 — 6:4Вратари: Мразек — Холтби (55:54 — 55:58)Штраф: 10 — 6Броски: 29 (11+7+11) — 29 (7+13+9)

«Вашингтон» возглавляет Восточную конференцию (59 очков), «Каролина» идет пятой (48 очков).

«Каролина» — «Вашингтон» 6:4

«Питтсбург» — «Нэшвилл» 6:4

«Питтсбург» у себя дома одержал победу над «Нэшвиллом» — 6:4 (3:0, 1:3, 2:1).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин стал одним из героев встречи, отметившись тремя голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нэшвилл» — 6:4 (3:0, 1:3, 2:1) Голы: Раст — 15 (Гюнтцель, Малкин), 0:32 — 1:0. Кахун — 9 (Гальченюк, Риикола), 1:05 — 2:0. Летанг — 10 (бол., Малкин, Раст), 9:04 — 3:0. Арвидссон — 9 (бол., Ярнкрок, Йоси), 24:07 — 3:1. Гальченюк — 4 (бол., Марино, Риикола), 28:02 — 4:1. Смит — 7 (Блэкуэлл, Йоси), 36:03 — 4:2. Гранлунд — 5 (Дюшен, Форсберг), 39:01 — 4:3. Гранлунд — 6 (Дюшен, Йоси), 48:56 — 4:4. Гюнтцель — 19 (бол., Малкин, Раст), 58:57 — 5:4. Раст — 16 (п.в., Гюнтцель), 59:22 — 6:4Вратари: Мюррей — Сарос (Ринне, 9:04, 59:08 — 59:22, 59:26)Штраф: 4 — 8Броски: 36 (17+9+10) — 48 (10+17+21)

«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции (50 очков). «Нэшвилл» идет 11-м на Западе (42 очка).

«Питтсбург» — «Нэшвилл» 6:4

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:4

«Тампа» на домашней арене выиграла у «Монреаля» со счетом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1).

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 из 43 бросков по своим воротам и сделал голевую передачу.

Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) Голы: Котканиеми — 4, 2:08 — 0:1. Доми — 10 (Сузуки, Питри), 10:00 — 0:2. Киллорн — 12 (Макдона, Стэмкос), 19:01 — 1:2. Стэмкос — 14 (Хедман, Киллорн), 21:34 — 2:2. Стивенс — 1 (Хедман, Василевский), 24:56 — 3:2. Киллорн — 13 (Чирелли, Хедман), 32:00 — 4:2. Чиаро — 5 (Галлахер, Дано), 32:13 — 4:3. Чирелли — 8 (Хедман), 40:55 — 5:3. Уил — 4 (бол., Татар, Галлахер), 58:32 — 5:4Вратари: Василевский — Прайс (57:38 — 58:32, 58:46 — 58:53, 59:04)Штраф: 4 — 2Броски: 30 (10+10+10) — 43 (20+10+13)

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает девятое место (42 очка), а «Монреаль» — 11-е (42 очка).

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:4

«Торонто» — «Рейнджерс» 4:5 ОТ

«Торонто» на своем льду потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал себе в актив три голевые передачи, а Павел Бучневич не реализовал буллит.

Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 44 из 48 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1) Голы: Хауден — 5 (Стром, Труба), 1:41 — 0:1. Нюландер — 16 (бол., Таварес, Мэттьюс), 4:21 — 1:1. Стром — 9 (Панарин), 7:59 — 1:2. Стром — 10 (Панарин, Фаст), 24:37 — 1:3. Мэттьюс — 25 (Марнер), 27:48 — 2:3. Зибанежад — 15 (Крайдер), 37:05 — 2:4. Энгвалль — 4 (Бэрри, Капанен), 46:22 — 3:4. Мэттьюс — 26 (Нюландер, Бэрри), 59:07 — 4:4. Дианджело — 8 (Панарин, Стром), 60:51 — 4:5Нереализованный буллит: Бучневич (Р), 11:28 (Вратарь)Вратари: Андерсен — Георгиев (58:22 — 59:07)Штраф: 6 — 8Броски: 48 (14+19+13+2) — 38 (10+19+8+1)

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает седьмое место (47 очков), а «Рейнджерс» — десятое (42 очка).

«Торонто» — «Рейнджерс» 4:5 ОТ

«Флорида» — «Детройт» 5:4

«Флорида» одержала победу над «Детройтом» со счетом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных, а нападающий Евгений Дадонов отметился голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Детройт» — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) Голы: Дадонов — 14 (бол., Юбердо, Хоффман), 2:46 — 1:0. Хелм — 6 (Задина), 9:29 — 1:1. Ларкин — 9 (Атанасиу, Дэйли), 10:07 — 1:2. Нильсен — 1 (мен., Немет), 20:46 — 1:3. Коннолли — 15 (бол., Барков, Трочек), 21:58 — 2:3. Хоффман — 13 (Бойл, Ватрано), 26:39 — 3:3. Тонинато — 4, 26:48 — 4:3. Строльман — 4 (Хоффман, Барков), 53:24 — 5:3. Гленденинг — 5 (Гронек, Ларкин), 55:49 — 5:4Вратари: Дридгер — Ховард (55:07 — 55:49, 56:54)Штраф: 6 — 8Броски: 30 (11+14+5) — 39 (17+6+16)

«Флорида» занимает восьмое место в Восточной конференции (43 очка). «Детройт» идет 16-м (21 очко).

«Флорида» — «Детройт» 5:4

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 3:2

«Ванкувер» при поддержке родных трибун выиграл у «Лос-Анджелеса» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

В составе победителей отличились Джейк Виртанен, Тайлер Мотт и Элиас Петтерсон.

У гостей шайбы забросили Анже Копитар и Тайлер Тоффоли.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Голы: Виртанен — 11, 10:22 — 1:0. Мотт — 2 (Петтерссон, Эдлер), 19:32 — 2:0. Копитар — 15 (Иафалло, Уокер), 31:52 — 2:1. Тоффоли — 10 (Копитар, Макдермид), 46:46 — 2:2. Петтерссон — 18 (Миллер, Бозер), 47:05 — 3:2Вратари: Маркстрем — Куик (58:16 — 59:39, 59:54)Штраф: 6 — 2Броски: 26 (10+7+9) — 51 (12+18+21)

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает восьмое место (44 очка), а «Лос-Анджелес» — 15-е (36 очков).

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 3:2

«Вегас» — «Аризона» 4:1

«Вегас» у себя дома оказался сильнее «Аризоны» — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

В составе победителей дубль оформил Марк Стоун. Также отличились Чендлер Стивенсон и Пол Штястны.

У гостей результативный бросок нанес Михаэль Грабнер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Аризона» — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) Голы: Стоун — 14 (бол., Так, Пачоретти), 9:05 — 1:0. Грабнер — 8 (Экман-Ларссон, Гарлэнд), 13:31 — 1:1. Стоун — 15 (Пачоретти, Теодор), 15:06 — 2:1. Стивенсон — 7 (бол., Теодор), 20:12 — 3:1. Штястны — 10 (Маршессо, Теодор), 21:54 — 4:1Вратари: Флери — Раанта (Хилл, 21:54)Штраф: 15 — 11Броски: 36 (13+12+11) — 28 (11+9+8)

«Вегас» занимает третье место в Западной конференции (48 очков), а «Аризона» — пятое (46 очков).

«Вегас» — «Аризона» 4:1

«Сан-Хосе» — «Филадельфия» 6:1

«Сан-Хосе» в домашнем матче выиграл у «Филадельфии» со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

В составе победителей хет-трик оформил Тимо Майер. У «летчиков» голом отметился Иван Проворов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) Голы: Ферраро — 1 (Гудроу), 9:15 — 1:0. Келльман — 1 (Шимек, Ферраро), 22:39 — 2:0. Майер — 12 (Бернс, Диллон), 29:21 — 3:0. Проворов — 9 (бол., Жиру, Конекны), 40:51 — 3:1. Майер — 13 (Кейн, Гудроу), 41:36 — 4:1. Майер — 14 (Кейн, Гудроу), 52:52 — 5:1. Марло — 7 (Серенсен, Торнтон), 57:20 — 6:1Вратари: Джонс — ХартШтраф: 6 — 2Броски: 29 (7+11+11) — 27 (5+8+14)

«Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции (37 очков). «Филадельфия» — шестая на Востоке (47 очков). 0