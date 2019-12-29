«Металлург» в серии буллитов переиграл московское «Динамо»

в серии буллитов одержал победу над московскимв матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 Б (3:1, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0).

В составе «Магнитки» забивали Сергей Мозякин, Егор Яковлев и Томаш Филиппи, оформивший дубль. За москвичей забрасывали Михаил Григорьев, Андре Петерссон, Дмитрий Моисеев и Вадим Шипачев. Победный буллит на счету Эрика О’Делла.

Отметим, что по ходу встречи команда Владимира Крикунова проигрывала в счете — 1:3, однако затем повела — 4:3. Встреча перешла в овертайм благодаря второй шайбе Филиппи, заброшенной в большинстве за 7 секунд до окончания основного времени.

Таким образом «Динамо» прервало 4-матчевую победную серию, «Металлург» победил во второй игре подряд.

3 января 2020 года «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Автомобилистом», а «Динамо» в этот же день примет в Москве «Куньлунем».