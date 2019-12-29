«Металлург» в серии буллитов переиграл московское «Динамо»

Фрагмент матча
ХК «Металлург»
В составе «Магнитки» забивали Сергей Мозякин, Егор Яковлев и Томаш Филиппи, оформивший дубль. За москвичей забрасывали Михаил Григорьев, Андре Петерссон, Дмитрий Моисеев и Вадим Шипачев. Победный буллит на счету Эрика О’Делла.
Отметим, что по ходу встречи команда Владимира Крикунова проигрывала в счете — 1:3, однако затем повела — 4:3. Встреча перешла в овертайм благодаря второй шайбе Филиппи, заброшенной в большинстве за 7 секунд до окончания основного времени.
Таким образом «Динамо» прервало 4-матчевую победную серию, «Металлург» победил во второй игре подряд.
3 января 2020 года «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Автомобилистом», а «Динамо» в этот же день примет в Москве «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:4 Б (3:1, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Мозякин — 10 (Матушкин), 9:14 — 1:0. Григорьев — 1 (Индрашис), 10:37 — 1:1. Яковлев — 5 (бол., О`Делл), 13:30 — 2:1. Филиппи — 1 (Дронов, Нестрашил), 18:46 — 3:1. Петерссон — 12 (бол., Шипачев), 37:14 — 3:2. Моисеев — 2 (Григорьев, Огурцов), 50:57 — 3:3. Шипачев — 12 (Петерссон), 53:17 — 3:4. Филиппи — 2 (бол., Козун, Пивцакин), 59:53 — 4:4Победный буллит: ЛоктионовВратари: Кошечкин (59:45 — 59:53) — Бочаров (Еременко, 23:50)Штраф: 12-33Броски: 31 (12+6+10+3) — 21 (8+8+4+1)