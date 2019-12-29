«Амур» продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Дублем в составе победителей отметился Александр Горшков (35 и 46 минуты).

«Сухарь» на свой счет записал голкипер хабаровской команды Марек Лангхамер. Для «Амура» эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Горшков — 8 (бол., Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 34:50 — 0:1. Горшков — 9, 45:03 — 0:2Вратари: Трушков (57:58 — 59:31) — ЛангхамерШтраф: 6 — 6Броски: 25 (7+6+12) — 22 (7+9+6)

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11-е место (41 очко), а «Адмирал» — девятое (45 очков). 0