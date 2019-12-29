ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио Вранчич и Теэму Пукки«Шпоры» отскочили. Пенальти Кейна и VAR спасли команду Моуринью
  • 12:38
    • Капитан сборной Канады извинился за свой поступок во время гимна России
  • 11:03
    • «Брайтон» хотел бы в январе приобрести нападающего ЦСКА
  • 09:54
    • Мюррей не выступит на Australian Open
  • 09:41
    • Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на турнире Bellator
  • 08:46
    • Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»
    Все новости спорта

    «Амур» продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей

    Хоккей КХЛ Адмирал Амур Прогнозы на КХЛ
    «Амур» одержал победу над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Амура»
    Хоккеисты «Амура»

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

    Дублем в составе победителей отметился Александр Горшков (35 и 46 минуты).

    «Сухарь» на свой счет записал голкипер хабаровской команды Марек Лангхамер. Для «Амура» эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Горшков — 8 (бол., Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 34:50 — 0:1. Горшков — 9, 45:03 — 0:2Вратари: Трушков (57:58 — 59:31) — ЛангхамерШтраф: 6 — 6Броски: 25 (7+6+12) — 22 (7+9+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11-е место (41 очко), а «Адмирал» — девятое (45 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Характер есть, но этого мало. Россияне проиграли Чехии на МЧМ-2020
  • 27/12/2019 в 02:38
    •
  • Прогноз
  • «Амур» — «Локомотив»
  • 1.91
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится лондонское дерби на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Повторит ли «Ливерпуль» судьбу «Ман Сити» в матче с «волками»?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Удастся ли «МанСити» закончить 2019 год победой?
  • «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Златан будет играть в «Милане» Футбол Почему Златан, Месси и Роналду бросают вызов возрасту и времениВетераны мирового футбола продолжают оставаться главными звездами игры Вчера в 18:120
  • 23:37
    • Сборная России разгромила Канаду на МЧМ по хоккею
  • 12:58
    • Президент Bellator допустил встречу Емельяненко с Барнеттом
  • 12:47
    • «Амур» продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей
    «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «МЮ» обыграл «Бернли», «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», лондонское дербиОбзор матчей 20-го тура английской Премьер-лиги 01:030
  • Экспресс дня

  • «Авангард» попробует взять реванш у «Трактора»
  • 4.69
    •
  • 08:18
    • Мотта отправлен в отставку с поста наставника «Дженоа»
  • 00:55
    • «МЮ» на выезде переиграл «Бернли»
  • 00:00
    • «Монако» объявил о назначении Морено на пост главного тренера
    Россия — Канада Хоккей МЧМ-2020. Россия разгромила Канаду, Чехия уступила ГерманииПодробности очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею Вчера в 23:540
  • 22:46
    • «Лестер» без Варди обыграл «Вест Хэм»
  • 22:37
    • «Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Норвичем»
  • 22:06
    • «Ак Барс» «всухую» победил «Локомотив» в Казани
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.91
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч США U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  4.94
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие