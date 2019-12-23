«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд

«Автомобилист» разобрался с «Куньлунем»
khl.ru
Команда из Екатеринбурга выиграла четвертый матч подряд.
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился в этой встрече результативной передачей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Секстон — 10 (Трямкин), 8:08 — 0:1. Гареев — 6 (Дацюк, Литовченко), 12:14 — 0:2. Скворцов — 1 (Кейн, Бартли), 24:39 — 1:2. Мэйсек — 16 (Доус, Гуркин), 35:10 — 1:3. Плэтт — 5 (Попов, Обидин), 49:27 — 1:4Вратари: Грубец — КоваржШтраф: 2 — 0Броски: 28 (10+14+4) — 36 (12+10+14)