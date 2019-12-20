Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ

Определились имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Командами будут руководить лидеры дивизионов: Алексей Кудашов (СКА, дивизион Боброва), Игорь Никитин (ЦСКА, дивизион Тарасова), Дмитрий Квартальнов («Ак Барс», дивизион Харламова), Боб Хартли («Авангард», дивизион Чернышева).

Матч звезд КХЛ состоится 18 и 19 января 2020 года. Большое хоккейное шоу будет проходить на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

В первый день будет проходить традиционное мастер-шоу. А 19 января состоится сам Матч звезд. 0