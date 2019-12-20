ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?
  • 17:15
    • Артета — главный тренер «Арсенала»
  • 16:49
    • Назван срок восстановления Селихова
  • 13:12
    • Россия — пятая по числу антидопинговых нарушений в 2017 году
  • 12:11
    • Хацкевич возглавил «Ротор»
  • 10:30
    • Гвардиола покинет «Ман Сити» в случае отсутствия усиления
    Все новости спорта

    Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Определились имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

    Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ
    Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ

    Командами будут руководить лидеры дивизионов: Алексей Кудашов (СКА, дивизион Боброва), Игорь Никитин (ЦСКА, дивизион Тарасова), Дмитрий Квартальнов («Ак Барс», дивизион Харламова), Боб Хартли («Авангард», дивизион Чернышева).

    Матч звезд КХЛ состоится 18 и 19 января 2020 года. Большое хоккейное шоу будет проходить на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

    В первый день будет проходить традиционное мастер-шоу. А 19 января состоится сам Матч звезд. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Первый «сухарь» Кудашова. В «классике» победили, а на турнире — забыли
  • 16/12/2019 в 00:37
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Сочи»
  • 1.80
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли «Боруссия» Д за очки в Зинсхайме?
  • «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Фиорентина» — «Рома»: команды огорчат друг друга?
  • «Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Оторвется ли «Эйбар» от зоны вылета?
  • «Эйбар» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роберто Фирмино Футбол «Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило«Красным» пришлось проводить два матча за сутки на разных континентах Вчера в 22:590
  • 17:39
    • Миронова стала четвертой в спринте на этапе КМ в Анси
  • 13:41
    • Алдервейрелд продлил контракт с «Тоттенхэмом»
  • 08:57
    • «Сан-Антонио» победил «Бруклин», трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс»
    Лионель Месси Футбол Энергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проигралаБорьба за чемпионский титул в Испании находится в самом разгаре Вчера в 13:100
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» продлить серию побед?
  • 4.21
    •
  • 17:54
    • Экс-наставник сборной России стал консультантом в ПСВ
  • 17:14
    • Рублев занял пятое место на турнире в ОАЭ
  • 17:04
    • Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ
    Этери Тутберидзе Прочие Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери ТутберидзеРазбираемся в причинах масштабного скандала в российском фигурном катании 18/12/2019 в 22:210
  • 08:29
    • Станкович возглавит «Црвену Звезду»
  • 08:11
    • Дешам видит Зидана главным тренером сборной Франции
  • 16:35
    • Макгинн признан лучшим футболистом Шотландии в 2019 году
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие