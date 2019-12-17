«Сибирь» на выезде выиграла у «Салавата Юлаева»

В рамках регулярного турнира КХЛдома проиграл. Счет в матче составил 2:3 в пользу гостей.

Лучшим игроком поединка стал хоккеист Егор Миловзоров. Он забил две шайбы и отдал одну передачу, таким образом поучаствовав во всех результативных атаках «Сибири».

«Сибирь» догоняет «Салават» в турнирной таблице Востока, набрав 43 очка. Хозяева на 4 позиции с 45 очками.