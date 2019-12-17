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    «Сибирь» на выезде выиграла у «Салавата Юлаева»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Сибирь Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного турнира КХЛ «Салават Юлаев» дома проиграл «Сибири». Счет в матче составил 2:3 в пользу гостей.

    Третье поражение «Салавата» за месяц
    Третье поражение «Салавата» за месяц

    Лучшим игроком поединка стал хоккеист Егор Миловзоров. Он забил две шайбы и отдал одну передачу, таким образом поучаствовав во всех результативных атаках «Сибири».

    «Сибирь» догоняет «Салават» в турнирной таблице Востока, набрав 43 очка. Хозяева на 4 позиции с 45 очками.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Саюстов — 4 (Миловзоров), 16:31 — 0:1. Миловзоров — 9 (Пелтола, Алексеев), 20:59 — 0:2. Ларсен — 8 (бол., Сошников), 29:34 — 1:2. Миловзоров — 10 (Шаров, Логинов), 34:58 — 1:3. Картаев — 4 (Баранов), 51:34 — 2:3Вратари: Метсола (59:08) — СятериШтраф: 18 — 4Броски: 25 (7+8+10) — 30 (15+9+6)
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