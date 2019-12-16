НХЛ. «Лос-Анджелес» одолел «Детройт», «Виннипег» разгромил «Филадельфию»

«Виннипег» — «Филадельфия» 7:3

«Виннипег» дома победил «Филадельфию» — 7:3 (2:0, 4:2, 1:1). По три (1+2) очка в составе канадской команды набрали Блэйк Уилер и Марк Шайфли. На счету российского защитника «летчиков» Ивана Проворова результативная передача.

«Виннипег» с 42 очками идет третьим на Западе, «Филадельфия» (39 баллов) — шестая на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Филадельфия» — 7:3 (2:0, 4:2, 1:1) Голы: Элерс — 14 (Рословик, Уилер), 4:57 — 1:0. Сбиса — 2 (Пионк, Лаури), 11:49 — 2:0. Нисканен — 4 (бол., Хэйс, ван Римсдайк), 24:15 — 2:1. Уилер — 9 (бол., Моррисси, Шайфли), 30:34 — 3:1. Шайфли — 15 (бол., Уилер, Пионк), 33:15 — 4:1. Шоу — 1 (Шор, Бурк), 34:35 — 5:1. Лайне — 10 (Коннор), 34:51 — 6:1. ван Римсдайк — 8 (Проворов, Хэйс), 39:32 — 6:2. Коннор — 14 (бол., Шайфли, Пионк), 46:43 — 7:2. Гостисбеер — 5 (Обе-Кубель, Кутюрье), 49:41 — 7:3Вратари: Хеллебайк — Эллиотт (Харт, 40:00)Штраф: 4-21Броски: 24 (8+9+7) — 32 (10+11+11)

«Виннипег» — «Филадельфия» 7:3

«Детройт» — «Лос-Анджелес» 2:4

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Детройт» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). У победителей дубль оформил Анже Копитар, еще по голу забили Джефф Картер и Тайлер Тоффоли. У проигравших шайбы забросили Филип Задина и Мэдисон Боуи. Нападающий «королей» Николай Прохоркин отдал результативную передачу.

«Детройт» (21 балл) — 16-й на Востоке, «Лос-Анджелес» с 31 пунктом 15-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Голы: Картер — 10, 12:15 — 0:1. Копитар — 12 (Иафалло, Рой), 20:40 — 0:2. Копитар — 13 (Иафалло, Браун), 31:14 — 0:3. Тоффоли — 9 (Прохоркин, Амадио), 46:40 — 0:4. Задина — 2 (Боуи, Манта), 49:51 — 1:4. Боуи — 2 (Бертуцци, Гронек), 57:37 — 2:4Вратари: Комри (58:06) — КэмпбеллШтраф: 6-6Броски: 24 (7+7+10) — 32 (11+18+3)

«Детройт» — «Лос-Анджелес» 2:4

«Чикаго» — «Миннесота» 5:3

«Чикаго» на своем льду переиграл «Миннесоту» со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). Хет-трик в составе победителей сделал Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз отдал три результативные передачи. У проигравших дубль оформил Кевин Фиала, а Райан Сутер сделал ассистентский хет-трик. Одну из шайб забросил нападающий Эрик Стаал.

«Чикаго» с 32 баллами идет на 14 месте в Западной конференции, «Миннесота» (39 баллов) — девятая там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Миннесота» — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) Голы: Кейн — 16 (Нюландер), 7:42 — 1:0. Кейн — 17 (бол., Тэйвз, Стром), 11:33 — 2:0. Стаал — 12 (бол., Сутер, Зукер), 12:37 — 2:1. Фиала — 7 (Сутер), 21:59 — 2:2. Кемпф — 5 (Мерфи, Густафссон), 28:13 — 3:2. Фиала — 8 (Сутер), 34:20 — 3:3. Саад — 11 (Мерфи, Тэйвз), 53:43 — 4:3. Кейн — 18 (п.в., Тэйвз), 58:57 — 5:3Вратари: Ленер — Кяхкенен (58:18 — 58:57)Штраф: 4-6Броски: 27 (10+9+8) — 26 (9+11+6)

«Чикаго» — «Миннесота» 5:3

«Вегас» — «Ванкувер» 6:3

«Вегас» дома победил «Ванкувер» — 6:3 (2:1, 2:0, 2:2). Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Макс Пачоретти, набравший четыре (2+2) очка. Ши Теодор оформил ассистентский хет-трик. На счету российского нападающего «рыцарей» Валентина Зыкова гол.