НХЛ. Два очка Радулова, шайбы Панарина и Михеева, результативные передачи Кузнецова и Орлова

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 3:2 ОТ

«Айлендерс» в овертайме дома победил «Баффало» со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Российский голкипер «Островитян» Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам из 35.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Дэл Колл — 2 (Бовилье), 5:11 — 1:0. Улофссон — 14 (бол., Далин, Айкел), 26:11 — 1:1. Эберле — 3 (Нельсон), 44:50 — 2:1. Айкел — 23 (бол., Ристолайнен, Улофссон), 58:14 — 2:2. Бовилье — 10, 63:04 — 3:2Вратари: Варламов — Улльмарк (58:00 — 58:14)Штраф: 8-8Броски: 26 (9+7+8+2) — 35 (10+10+13+2)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 3:2 ОТ

«Оттава» — «Коламбус» 4:3

«Оттава» выиграла третью игру подряд, дома переиграв «Коламбус» — 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0). Форвард «сенаторов» Артем Анисимов отметился голевым пасом. Защитник Никита Зайцев также отметился ассистом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Дюклер (Браун, Зайцев), 02:16 — 1:0; Аткинсон (Мюррей, Нюквист), 04:53 — 1:1; Дюклер (Анисимов, Хейнси), 12:05 — 2:1; Браун, 28:17 — 3:1; Тексье (Дюбуа, Робинсон), 44:44 — 3:2; Тексье (Дюбуа, Робинсон), 51:31 — 3:3; Дюклер (Шабо), 61:56 (бол) — 4:3

«Оттава» — «Коламбус» 4:3

«Калгари» — «Каролина» 0:4

«Каролина» в гостях победила «Калгари» со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Таким образом, прервалась победная серия «Флэймз», которая насчитывала семь игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Каролина» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Голы: Макгинн — 3 (Мартинук, Готье), 32:35 — 0:1. Хэмилтон — 12 (бол.), 33:40 — 0:2. Фегеле — 5 (мен., Мартинук, Песке), 55:05 — 0:3. Фегеле — 6 (мен., п.в., Мартинук), 59:57 — 0:4Вратари: Риттих (56:13 — 56:45, 59:00 — 59:57) — РаймерШтраф: 8-12Броски: 32 (12+7+13) — 31 (4+18+9)

«Калгари» — «Каролина» 0:4

«Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3 Б

«Анахайм» в домашнем матче в серии буллитов обыграл «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). Дубль оформил нападающий гостей Мика Зибанежад. На счету Артемия Панарина гол и нереализованный буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Зибанеджад, 00:10 — 0:1; Панарин (Строум), 03:59 — 0:2; Сильверберг (Линдхольм, Ракелль), 08:53 — 1:2; Гудбрансон (Хенрик, Ракелль), 21:02 — 2:2; Зибанеджад (Деанджело), 41:14 — 2:3; Линдхольм (Ракелль), 58:14 — 3:3Победный буллит: Сильверберг

«Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3 Б

«Нэшвилл» — «Даллас» 1:4

«Нэшвилл» в домашнем матче проиграл «Далласу» со счетом 1:4 (0:0, 1:4, 0:0). Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «звезд» Александр Радулов, сделавший две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 1:4 (0:0, 1:4, 0:0) Голы: Уотсон — 5 (Хэмьюс), 21:04 — 1:0. Комо — 4 (мен., Дикинсон, Линделл), 24:46 — 1:1. Хинтс — 12 (Даулинг, Радулов), 26:40 — 1:2. Олексяк — 1 (Радулов, Сегин), 32:18 — 1:3. Кольяно — 2, 36:09 — 1:4Вратари: Ринне (57:11 — 58:35) — ХудобинШтраф: 4-6Броски: 38 (9+13+16) — 22 (11+8+3)

«Нэшвилл» — «Даллас» 1:4

«Миннесота» — «Филадельфия» 4:1

«Миннесота» на своем льду разгромил «Филадельфию» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Голы: ван Римсдайк — 7 (Фрост), 1:34 — 0:1. Паризе — 13 (Фиала, Донато), 6:16 — 1:1. Стаал — 10 (Бродин, Сутер), 7:51 — 2:1. Стаал — 11, 29:47 — 3:1. Соуси — 4 (мен., п.в., Бродин), 57:46 — 4:1Вратари: Стэлок — Харт (56:48 — 57:46)Штраф: 11-15Броски: 28 (7+8+13) — 18 (5+3+10)

«Миннесота» — «Филадельфия» 4:1

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 2:5

«Тампа-Бэй» проиграла дома «Вашингтону» со счетом 2:5 (0:1, 1:0, 1:4). В составе победителей по голу забили Никлас Бэкстрем, Ларс Эллер, Гарнет Хэтэуэй, Ти Джей Оши и Том Уилсон. Российские игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по результативной передаче. У «Тампы» отличились Ян Рутта и Брейден Пойнт. Нападающий Никита Кучеров набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4) Голы: Бэкстрем — 6, 6:42 — 0:1. Пойнт — 12 (бол., Киллорн, Кучеров), 25:45 — 1:1. Эллер — 7 (Паник, Орлов), 41:58 — 1:2. Хэтэуэй — 5 (Лейпсик, Гудас), 42:43 — 1:3. Рутта — 1 (Киллорн, Гурд), 51:16 — 2:3. Оши — 14 (Врана, Кузнецов), 52:19 — 2:4. Уилсон — 12 (п.в., Оши, Бэкстрем), 59:21 — 2:5Вратари: Василевский (56:52 — 59:21) — СамсоновШтраф: 4-10Броски: 28 (8+11+9) — 34 (12+9+13)

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 2:5

«Монреаль» — «Детройт» 1:2

«Монреаль» в домашнем матче проиграл «Детройту» со счетом 1:2.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Детройт» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Голы: Бертуцци — 11 (Ларкин, Грин), 3:21 — 0:1. Грин — 2 (бол., Атанасиу, Филппула), 47:42 — 0:2. Татар — 12 (мен., Уэбер, Армиа), 59:13 — 1:2Вратари: Прайс (58:47 — 59:13, 59:22) — БерньеШтраф: 12-6Броски: 43 (12+10+21) — 20 (7+5+8)

«Монреаль» — «Детройт» 1:2

«Флорида» — «Бостон» 2:4

«Флорида» на своем льду проиграла «Бостону» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1). Дубль в составе победителей оформил лидер снайперской гонки Давид Пастрняк.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Голы: Дебраск — 8 (Макэвой, Крейчи), 14:41 — 0:1. Крейчи — 7 (Дебраск, Краг), 23:14 — 0:2. Пастрняк — 27 (бол., Маршан, Краг), 27:30 — 0:3. Пайсик — 2 (Экблад, Яндл), 42:46 — 1:3. Яндл — 4 (Трочек, Экблад), 49:13 — 2:3. Пастрняк — 28 (п.в., Маршан, Бержерон), 57:50 — 2:4Вратари: Бобровский (57:44 — 57:50, 58:31) — ГалакШтраф: 6-6Броски: 33 (11+11+11) — 42 (22+10+10)

«Флорида» — «Бостон» 2:4

«Эдмонтон» — «Торонто» 1:4

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Торонто» со счетом 1:4. Победный гол на счету форварда Ильи Михеева. Для россиянина это пятая шайба в НХЛ. Еще по голу за «Торонто» забили Александр Керфут, Фредерик Готье и Митчелл Марнер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Керфут — 6 (Энгвалль, Райлли), 4:38 — 0:1. Михеев — 5 (Керфут, Энгвалль), 25:27 — 0:2. Чейссон — 4 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 46:08 — 1:2. Готье — 3 (Тимашов), 53:49 — 1:3. Марнер — 6 (бол., п.в., Хаймэн), 58:39 — 1:4Вратари: Коскинен (57:31 — 57:39, 58:01 — 58:39) — АндерсенШтраф: 2-4Броски: 37 (12+11+14) — 32 (13+9+10)

«Эдмонтон» — «Торонто» 1:4

«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» 5:4 Б

«Питтсбург» в серии буллитов победил «Лос-Анджелес» — 5:4 Б (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). Автором решающего броска стал Брайан Раст, который в основное время набрал три (2+1) очка. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин игру пропустил из-за болезни.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 5:4 Б (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Вагнер — 3 (Кемпе, Лизотт), 13:08 — 0:1. Тоффоли — 8 (Уокер, Лафф), 18:00 — 0:2. Раст — 11 (Гюнтцель, Летанг), 23:31 — 1:2. Раст — 12 (бол., Гюнтцель, Летанг), 37:36 — 2:2. Блюгерс — 4 (Раст, Летанг), 49:26 — 3:2. Дж. Джонсон — 2 (Маккэн, Гюнтцель), 51:58 — 4:2. Клиффорд — 4 (Картер, Даути), 55:00 — 4:3. Амадио — 6 (Уокер, Тоффоли), 56:23 — 4:4Победный буллит: РастВратари: Джерри — КуикШтраф: 13-15Броски: 27 (10+5+6+6) — 42 (15+12+15+0)

«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» 5:4 Б

«Сент-Луис» — «Чикаго» 4:3

«Сент-Луис» по-волевому победил «Чикаго» — 4:3 (0:0, 0:1, 4:2). «Блюзмены» в начале третьего периода уступали 0:3, но смогли выиграть. У хозяев дубль оформил Тайлер Бозак, на счету Роберта Томаса три результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Чикаго» — 4:3 (0:0, 0:1, 4:2) Голы: Саад — 9 (Тэйвз, Густафссон), 20:19 — 0:1. Саад — 10 (Тэйвз), 40:30 — 0:2. Кейн — 15 (Стром), 44:16 — 0:3. Бозак — 4 (Томас), 44:40 — 1:3. Бозак — 5 (Томас), 53:08 — 2:3. Де ла Росе — 2 (О`Райлли), 53:20 — 3:3. Фольк — 2 (Томас), 57:34 — 4:3Вратари: Биннингтон — Кроуфорд (58:09)Штраф: 8-6Броски: 38 (13+14+11) — 22 (2+9+11)

«Сент-Луис» — «Чикаго» 4:3

«Аризона» — «Нью-Джерси» 1:2

«Аризона» дома проиграла «Нью-Джерси» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). Российские игроки Никита Гусев («Девилз») и Илья Любушкин («Койотс») результативными действиями не отличились.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нью-Джерси» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Голы: Боквист — 3 (Маклеод, Вуд), 2:17 — 0:1. Голигоски — 3 (бол., Хиностроза), 15:35 — 1:1. Палмиери — 12 (Маклеод, Вуд), 51:34 — 1:2Вратари: Кюмпер (57:51 — 58:32, 59:00 — 59:49, 59:59) — БлэквудШтраф: 6-6Броски: 32 (10+13+9) — 33 (11+9+13)

«Аризона» — «Нью-Джерси» 1:2

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» 4:2

«Сан-Хосе» выиграл у «Ванкувера» со счетом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2). «Акулы» набрали 34 очка и занимает 11-е место на Западе. У «Ванкувера» 36 очков и десятое место.