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    Панарин первым из россиян набрал 40 очков в текущем сезоне НХЛ

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    Главным героем матча «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) на поле последних стал нападающий гостей Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Благодаря этому российский форвард первым из россиян набрал 40 очков в этом сезоне НХЛ. В активе Панарина теперь 41 (18+23) очко в 31 матче сезона. Он занимает восьмое место в общем зачете бомбардиров НХЛ.

    Прим этом отрыв Артемия от ближайшего преследователя в гонке бомбардиров среди россиян достиг семи очков. На втором месте располагается нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, у которого 34 (13+21) балла в 32 встречах.

    Также Панарин вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов. В активе Артемия стало 361 очко в лиге, и он обошел Сергея Макарова. 0

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