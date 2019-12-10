Грубец, Лехтонен и Старченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов тринадцатой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Шимон Грубец из «Куньлунь Ред Стар», одержавший победы в двух матчах недели (в одном из них — в серии бросков). Голкипер китайского клуба отразил 95,89% бросков, в общей сложности — 73, что в среднем составило 36,5 (лучший показатель недели) при коэффициенте надежности 1,45.

Среди защитников лучшим оказался Микко Лехтонен из «Йокерита», вместе с командой одержавший победы во всех трех матчах недели (в том числе двух гостевых) и набравший в них 3 (1+2) очка. Защитник финского клуба не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4», отметившись 14 бросками по воротам. В среднем защитник «Йокерита» проводил на льду 24 минуты 02 секунды (лучший результат недели).

Нападающий «Барыса» Роман Старченко назвал лучшим в своем амплуа. Он одержал вместе с командой победы в двух гостевых из трех матчей и забросил в них 4 шайбы (лучший результат недели). Нападающий казахстанского клуба забивал голы во всех матчах, отметившись дублем во встрече с ХК «Сочи» (одна из шайб стала победной).

Лучшим новичком признан защитник «Витязя» Данилл Пыленков, вместе с командой одержавший победы в двух из четырех матчей недели. 19-летний защитник подмосковной команды не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3», в среднем проводил на льду 20 минут 27 секунд. На его счету также 3 броска по воротам. 0