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    СКА обыграл «Динамо» в серии буллитов, «Авангард» уступил «Барысу»

    Хоккей КХЛ Авангард Барыс Динамо СКА Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного турнира КХЛ СКА вырвал победу у «Динамо» в серии буллитов и выиграл с общим счетом 2:3, а «Барыс» с таким же счетом на выезде одолел «Авангард».

    «Динамо» — СКА
    «Динамо» — СКА

    СКА продолжает побеждать в чемпионате. На счету клуба уже 11 побед подряд. В этой игре отметился двумя результативными действиями игрок гостей Дмитрий Кагарлицкий, записавший на свой счет гол и результативную передачу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Игумнов — 2 (Афиногенов, Миронов), 6:48 — 1:0. Кагарлицкий — 3 (бол., Кузьменко), 30:20 — 1:1. Якупов — 6 (бол., Кагарлицкий), 42:05 — 1:2. Алексеев — 3 (Моисеев, Огурцов), 48:18 — 2:2Вратари: Бочаров — СамоновШтрафы: 8 — 2Броски: 43 (17+7+14+5) — 33 (6+10+15+2)Победный буллит: Кетов

    «Авангард», выигрывая в счете, растерял преимущество и в итоге не смог удержать даже ничью. Стоит отметить, что гости сравняли счет и даже вышли вперед уже под конец третьего периода.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Семенов — 9 (Бондарев, Клинкхаммер), 6:36 — 1:0. Кошелев — 6 (Шумаков, Мартынов), 10:47 — 2:0. Старченко — 12 (Шестаков, Маклюков), 31:11 — 2:1. Найт — 9 (бол., Дитц), 57:53 — 2:2. Михайлис — 6 (бол., Бойд), 59:12 — 2:3Вратари: Бобков (59:16) — ПаскуалеШтраф: 6 — 4Броски: 25 (14+8+3) — 35 (10+18+7)
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