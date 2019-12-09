СКА обыграл «Динамо» в серии буллитов, «Авангард» уступил «Барысу»

В рамках регулярного турниравырвал победу ув серии буллитов и выиграл с общим счетом 2:3, ас таким же счетом на выезде одолел

СКА продолжает побеждать в чемпионате. На счету клуба уже 11 побед подряд. В этой игре отметился двумя результативными действиями игрок гостей Дмитрий Кагарлицкий, записавший на свой счет гол и результативную передачу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Игумнов — 2 (Афиногенов, Миронов), 6:48 — 1:0. Кагарлицкий — 3 (бол., Кузьменко), 30:20 — 1:1. Якупов — 6 (бол., Кагарлицкий), 42:05 — 1:2. Алексеев — 3 (Моисеев, Огурцов), 48:18 — 2:2Вратари: Бочаров — СамоновШтрафы: 8 — 2Броски: 43 (17+7+14+5) — 33 (6+10+15+2)Победный буллит: Кетов

«Авангард», выигрывая в счете, растерял преимущество и в итоге не смог удержать даже ничью. Стоит отметить, что гости сравняли счет и даже вышли вперед уже под конец третьего периода.