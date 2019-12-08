Шайба Проворова помогла «Филадельфии» победить «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержала домашнюю победу надсо счетом 4:3.

В составе летчиков отметился российский защитник Иван Проворов, автором победной шайбы для «флайерз» стал 25-летний канадец Скотт Лоутон.

Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьев, а также игроки «Сенаторз» Артем Анисимов, Никита Зайцев и Владислав Наместников очков не набрали.

«Филадельфия» с 39 очками располагается на четвертой строчке Восточной конференции, отставая от лидирующего «Вашингтона» на 10 очков. «Оттава» осталась с 25 очками и занимает 14 место в турнирной таблице.