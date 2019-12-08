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    Шайба Проворова помогла «Филадельфии» победить «Оттаву»

    Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Оттава Сенаторз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Оттавой» со счетом 4:3.

    «Филадельфия»
    «Филадельфия»

    В составе летчиков отметился российский защитник Иван Проворов, автором победной шайбы для «флайерз» стал 25-летний канадец Скотт Лоутон.

    Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьев, а также игроки «Сенаторз» Артем Анисимов, Никита Зайцев и Владислав Наместников очков не набрали.

    «Филадельфия» с 39 очками располагается на четвертой строчке Восточной конференции, отставая от лидирующего «Вашингтона» на 10 очков. «Оттава» осталась с 25 очками и занимает 14 место в турнирной таблице.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Оттава» — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
    Голы: Конекны — 11 (Фрост, Жиру), 1:45 — 1:0. Ткачак — 10 (Пажо, К. Браун), 4:27 — 1:1. Гостисбеер — 4 (Питлик, ван Римсдайк), 6:16 — 2:1. Дюклер — 12 (мен.), 33:18 — 2:2. Проворов — 7 (Фэраби, Лотон), 43:17 — 3:2. Дюклер — 13 (Шабо, Демело), 55:00 — 3:3. Лотон — 4 (Хэйс, ван Римсдайк), 55:11 — 4:3Вратари: Харт (5:40 — 6:16) — Андерсон (Нильссон, 6:59, 56:55 — 59:35)Броски: 21 (6+8+7) — 30 (9+11+10)Штраф: 16 — 16
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