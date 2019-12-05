НХЛ. «Питтсбург» дома разгромил «Сент-Луис», «Вашингтон» в гостях обыграл «Лос-Анджелес»

«Торонто» — «Колорадо» 1:3

«Колорадо» одержал четвертую победу кряду, на выезде переиграв «Торонто» со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Одну из шайб у победителей провел российский форвард Валерий Ничушкин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Колорадо» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Маккиннон — 18 (бол., Рантанен, Макар), 30:52 — 0:1. Хаймэн — 3 (Керфут, Сиси), 32:42 — 1:1. Ничушкин — 3 (мен.), 46:40 — 1:2. Донской — 12 (п.в., Колверт, Маккиннон), 58:41 — 1:3Вратари: Андерсен (57:40 — 58:41, 58:51) — ГрубауэрШтраф: 6-2Броски: 39 (12+11+16) — 31 (10+13+8)

«Торонто» — «Колорадо» 1:3

«Питтсбург» — «Сент-Луис» 3:0

«Питтсбург» на своем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Голкипер «Пингвинз» Тристан Джерри оформил первый шатаут в сезоне, отразив 28 бросков. «Питтсбург» одержал первую победу после двух поражений, у «Сент-Луиса» прервалась выигрышная серия из четырех игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Сент-Луис» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Блюгерс — 3 (Петтерссон, Танев), 0:39 — 1:0. Ноесен — 1 (Маккэн, Кахун), 39:20 — 2:0. Гальченюк — 2 (Лафферти), 44:59 — 3:0Вратари: Джерри — Биннингтон (57:00 — 57:29, 57:34 — 58:53)Штраф: 8-10Броски: 33 (15+11+7) — 28 (10+14+4)

«Питтсбург» — «Сент-Луис» 3:0

«Эдмонтон» — «Оттава» 2:5

«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Оттаве» со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2). Эта победа позволила «сенаторам» прервать серию из пяти поражений. В составе победителей по голу забили Артем Анисимов, Коннор Браун, Тайлер Эннис, Энтони Дюклер и Владислав Наместников. Последний также записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Оттава» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) Голы: Хайра — 6 (Драйзайтль, Ганье), 14:09 — 1:0. Анисимов — 3 (бол., Наместников, Уайт), 25:15 — 1:1. К. Браун — 3 (Тирни, Хэйнси), 25:27 — 1:2. Эннис — 8 (К. Браун, Демело), 31:42 — 1:3. Клефбом — 2 (бол., Ганье, Нил), 37:37 — 2:3. Дюклер — 11 (Эннис), 41:30 — 2:4. Наместников — 7 (Тирни, Эннис), 51:47 — 2:5Вратари: Коскинен (Смит, 31:42) — АндерсонШтраф: 6-14Броски: 26 (10+9+7) — 25 (4+11+10)

«Эдмонтон» — «Оттава» 2:5

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 1:3

«Лос-Анджелес» дома проиграл «Вашингтону» со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Одним из главных героев матча стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон. На счету американца дубль. Еще один гол забил Том Уилсон. Автором единственной шайбы «королей» стал Блейк Лизотт.