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    НХЛ. «Питтсбург» дома разгромил «Сент-Луис», «Вашингтон» в гостях обыграл «Лос-Анджелес»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 декабря

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    «Торонто» — «Колорадо» 1:3

    «Колорадо» одержал четвертую победу кряду, на выезде переиграв «Торонто» со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Одну из шайб у победителей провел российский форвард Валерий Ничушкин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Колорадо» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Маккиннон — 18 (бол., Рантанен, Макар), 30:52 — 0:1. Хаймэн — 3 (Керфут, Сиси), 32:42 — 1:1. Ничушкин — 3 (мен.), 46:40 — 1:2. Донской — 12 (п.в., Колверт, Маккиннон), 58:41 — 1:3Вратари: Андерсен (57:40 — 58:41, 58:51) — ГрубауэрШтраф: 6-2Броски: 39 (12+11+16) — 31 (10+13+8)

    «Торонто» — «Колорадо» 1:3

    «Питтсбург» — «Сент-Луис» 3:0

    «Питтсбург» на своем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Голкипер «Пингвинз» Тристан Джерри оформил первый шатаут в сезоне, отразив 28 бросков. «Питтсбург» одержал первую победу после двух поражений, у «Сент-Луиса» прервалась выигрышная серия из четырех игр.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Сент-Луис» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Блюгерс — 3 (Петтерссон, Танев), 0:39 — 1:0. Ноесен — 1 (Маккэн, Кахун), 39:20 — 2:0. Гальченюк — 2 (Лафферти), 44:59 — 3:0Вратари: Джерри — Биннингтон (57:00 — 57:29, 57:34 — 58:53)Штраф: 8-10Броски: 33 (15+11+7) — 28 (10+14+4)

    «Питтсбург» — «Сент-Луис» 3:0

    «Эдмонтон» — «Оттава» 2:5

    «Эдмонтон» на своем льду проиграл «Оттаве» со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2). Эта победа позволила «сенаторам» прервать серию из пяти поражений. В составе победителей по голу забили Артем Анисимов, Коннор Браун, Тайлер Эннис, Энтони Дюклер и Владислав Наместников. Последний также записал на свой счет результативную передачу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Оттава» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
    Голы: Хайра — 6 (Драйзайтль, Ганье), 14:09 — 1:0. Анисимов — 3 (бол., Наместников, Уайт), 25:15 — 1:1. К. Браун — 3 (Тирни, Хэйнси), 25:27 — 1:2. Эннис — 8 (К. Браун, Демело), 31:42 — 1:3. Клефбом — 2 (бол., Ганье, Нил), 37:37 — 2:3. Дюклер — 11 (Эннис), 41:30 — 2:4. Наместников — 7 (Тирни, Эннис), 51:47 — 2:5Вратари: Коскинен (Смит, 31:42) — АндерсонШтраф: 6-14Броски: 26 (10+9+7) — 25 (4+11+10)

    «Эдмонтон» — «Оттава» 2:5

    «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 1:3

    «Лос-Анджелес» дома проиграл «Вашингтону» со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Одним из главных героев матча стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон. На счету американца дубль. Еще один гол забил Том Уилсон. Автором единственной шайбы «королей» стал Блейк Лизотт.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
    Голы: Карлсон — 10, 4:36 — 0:1. Карлсон — 11 (Оши, Эллер), 13:27 — 0:2. Лизотт — 3, 43:20 — 1:2. Уилсон — 11 (п.в.), 58:41 — 1:3Вратари: Куик (57:56 — 58:41) — СамсоновШтраф: 4-6Броски: 23 (8+10+5) — 22 (8+4+10)
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