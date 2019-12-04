СКА по буллитам одолел «Ак Барс»

На шайбу Андрея Кузьменко казанцы ответили точным броском Патриса Кормье. В серии буллитов успех СКА принес Евгений Кетов.
Для петербургского клуба эта победа стала десятой подряд в рамках регулярного чемпионата.
СКА набрал 50 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 53 очками лидирует в Восточной конференции.
Следующий матч СКА проведет против московского «Динамо» 9 декабря. «Ак Барс» 6 декабря встретится с «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кузьменко — 5 (Токранов, Бурдасов), 51:51 — 1:0. Кормье — 9 (бол., Азеведо), 58:54 — 1:1Победный буллит: КетовВратари: Самонов — Рейдеборн (58:41 — 58:54)Броски: 22 (7+7+8+0) — 31 (13+12+6+0)Штраф: 8 — 8