СКА по буллитам одолел «Ак Барс»

Питерскийодержал домашнюю победу над казанским(2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На шайбу Андрея Кузьменко казанцы ответили точным броском Патриса Кормье. В серии буллитов успех СКА принес Евгений Кетов.

Для петербургского клуба эта победа стала десятой подряд в рамках регулярного чемпионата.

СКА набрал 50 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 53 очками лидирует в Восточной конференции.

Следующий матч СКА проведет против московского «Динамо» 9 декабря. «Ак Барс» 6 декабря встретится с «Торпедо».