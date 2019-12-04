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    «Сибирь» взяла верх над «Авангардом»

    Хоккей КХЛ Авангард Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграла «Авангард» со счетом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    В составе победителей отличились Юусо Пустинен, Александр Шаров, Виктор Комаров, Егор Миловзоров и Никита Михайлов.

    За гостей шайбы забросили Свен Андригетто и Евгений Грачев.

    Клуб из Новосибирска занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 33 матчах. «Авангард» на Востоке идет вторым (48 очков в 36 встречах).

    6 декабря «Сибирь» примет «Йокерит». «Авангард» 8 декабря примет «Ак Барс».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)
    Голы: Андригетто — 10 (Грачев, Широков), 4:21 — 0:1. Пуустинен — 10 (Шаров, Руохомаа), 14:04 — 1:1. Шаров — 8 (Ермаков, Комаров), 16:17 — 2:1. Комаров — 3 (Михайлов), 28:27 — 3:1. Миловзоров — 7 (Саюстов, Пелтола), 32:00 — 4:1. Михайлов — 4 (Чесалин), 39:11 — 5:1. Грачев — 5 (Войнов, Широков), 55:03 — 5:2Вратари: Красиков — Бобков (Костин, 40:00, 56:35 — 56:46)Броски: 24 (14+9+1) — 28 (10+8+10)Штраф: 4 — 6
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