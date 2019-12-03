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    «Локомотив» по буллитам обыграл «Магнитку»

    Хоккей КХЛ Локомотив Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» в серии буллитов одержал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    В составе победителей отличились Денис Алексеев и Роман Савченко. В серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок сделал Стефан Да Коста.

    За «Локо» шайбы забросили Григорий Дронов и Деннис Расмуссен.

    «Металлург» проиграл пятый из шести последних матчей. При этом «Локомотив» одержал третью победу в пяти последних встречах.

    «Металлург» проведет следующий матч 5 декабря против «Салавата Юлаева», а «Локомотив» 6 декабря сыграет с московским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Дронов — 1 (Мозякин, Нестрашил), 36:36 — 0:1. Алексеев — 5 (Осипов), 46:34 — 1:1. Расмуссен — 7 (Потехин), 49:00 — 1:2. Савченко — 3 (Да Коста, Полунин), 53:00 — 2:2Победный буллит: Да КостаВратари: Коновалов — КошечкинБроски: 40 (12+7+17+4) — 28 (16+6+5+1)Штраф: 6 — 6
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