«Локомотив» по буллитам обыграл «Магнитку»

Ярославскийв серии буллитов одержал победу над магнитогорским(3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Денис Алексеев и Роман Савченко. В серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок сделал Стефан Да Коста.

За «Локо» шайбы забросили Григорий Дронов и Деннис Расмуссен.

«Металлург» проиграл пятый из шести последних матчей. При этом «Локомотив» одержал третью победу в пяти последних встречах.

«Металлург» проведет следующий матч 5 декабря против «Салавата Юлаева», а «Локомотив» 6 декабря сыграет с московским «Динамо».