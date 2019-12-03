«Автомобилист» в овертайме обыграл «Торпедо»

Екатеринбургскийодержал гостевую победу над нижегородским(3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Найджел Доус, Дэн Секстон и Питер Холланд, в активе которого решающая шайба в овертайме.

За хозяев шайбы забрасывали Михаил Варнаков и Станислав Бочаров.

«Автомобилист» набрал 40 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Торпедо» 42 очка и четвертое место на Западе.