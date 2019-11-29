ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор Чалов забил гол, но этого не хватилоВ Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»
  • 07:19
    • Россия победила Бразилию в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу
  • 07:03
    • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 22:46
    • ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из ЛЕ
  • 01:02
    • «Лацио» победил «Клуж», «Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 00:58
    • «Арсенал» проиграл «Айнтрахту», «Стандард» сыграл вничью с «Виторией»
    Все новости спорта

    «Нью-Джерси» нанес «Монреалю» шестое поражение подряд

    Хоккей НХЛ Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    «Нью-Джерси» победил «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Джерси» Блэйк Коулман, на счету которого четыре (2+2) очка.

    Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев отдал три результативные передачи. Теперь на его счету 11 (5+6) очков в 21 матче регулярного чемпионата.

    «Монреаль» потерпел шестое поражение подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

    В следующем матче «Монреаль» встретится с «Филадельфией», а «Нью-Джерси» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе игры состоятся 30 ноября.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Нью-Джерси» — 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)
    Голы: Коулман — 8 (Гусев, Зэйджак), 7:19 — 0:1. Галлахер — 10 (Дано, Татар), 7:41 — 1:1. Зэйджак — 3 (Гусев, Коулман), 8:17 — 1:2. Котканиеми — 3 (Доми, Уэбер), 21:40 — 2:2. Вуд — 3 (Заха, Батчер), 23:16 — 2:3. Армиа — 8 (Мете, Котканиеми), 29:02 — 3:3. Боквист — 2 (Хишир, Палмиери), 31:28 — 3:4. Сиверсон — 3 (Гусев, Коулман), 48:21 — 3:5. Лехконен — 6 (Райлли, Питри), 48:37 — 4:5. Коулман — 9 (п.в., Зэйджак, Симмондс), 58:44 — 4:6Вратари: Прайс (57:57 — 58:44) — БлэквудШтраф: 6-4Броски: 48 (18+17+13) — 35 (11+11+13)

    «Монреаль» — «Нью-Джерси» — 4:6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Бостон» — «Рейнджерс»
  • 1.59
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится бой между Емельяненко и Кокляевым?
  • Емельяненко — Кокляев. Прогноз и ставки
  • 5.60
    •
  • Прервет ли «Шальке» победное шествие дебютанта?
  • «Шальке» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Продолжит ли «МанСити» погоню за «Ливерпулем»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансыВ плей-офф по итогам пяти туров уже вышли восемь команд Вчера в 03:120
  • 07:53
    • Макгрегор подписал контракт на бой с Серроне
  • 07:37
    • «Нью-Джерси» нанес «Монреалю» шестое поражение подряд
  • 21:18
    • Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»
    Артем Дзюба забил победный гол Футбол Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионовРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Лионом» Вчера в 03:090
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Марсель» свою победную серию?
  • 2.34
    •
  • 08:55
    • «Арсенал» выдал худшую серию с 1992 года
  • 08:39
    • Генич: Российские клубы провалили эти еврокубки
  • 08:23
    • Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии
    Евро-2020 Футбол Жеребьёвка Евро-2020Онлайн жеребьёвки финального турнира Евро-2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — 30 ноября в 20:00 02:300
  • 20:44
    • Пенальти принес «Краснодару» победу над «Базелем»
  • 08:07
    • УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 01:12
    • «Копенгаген» лидер группы B, киевское «Динамо» проиграло «Мальме»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие