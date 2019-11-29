«Нью-Джерси» нанес «Монреалю» шестое поражение подряд

победилв гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Джерси» Блэйк Коулман, на счету которого четыре (2+2) очка.

Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев отдал три результативные передачи. Теперь на его счету 11 (5+6) очков в 21 матче регулярного чемпионата.

«Монреаль» потерпел шестое поражение подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Монреаль» встретится с «Филадельфией», а «Нью-Джерси» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе игры состоятся 30 ноября.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Нью-Джерси» — 4:6 (1:2, 2:2, 1:2) Голы: Коулман — 8 (Гусев, Зэйджак), 7:19 — 0:1. Галлахер — 10 (Дано, Татар), 7:41 — 1:1. Зэйджак — 3 (Гусев, Коулман), 8:17 — 1:2. Котканиеми — 3 (Доми, Уэбер), 21:40 — 2:2. Вуд — 3 (Заха, Батчер), 23:16 — 2:3. Армиа — 8 (Мете, Котканиеми), 29:02 — 3:3. Боквист — 2 (Хишир, Палмиери), 31:28 — 3:4. Сиверсон — 3 (Гусев, Коулман), 48:21 — 3:5. Лехконен — 6 (Райлли, Питри), 48:37 — 4:5. Коулман — 9 (п.в., Зэйджак, Симмондс), 58:44 — 4:6Вратари: Прайс (57:57 — 58:44) — БлэквудШтраф: 6-4Броски: 48 (18+17+13) — 35 (11+11+13)