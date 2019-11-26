Крикунов: «Динамо» не могло испортить праздник болельщикам

Главный тренер «Динамо»заявил, что его подопечные не могли второй год подряд проиграть матч КХЛ.

«Динамо» во вторник в Москве обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, посвященном 73-летию «бело-голубых».

«Не могли проиграть и праздник испортить болельщикам, всем любителям "Динамо". Наши ветераны пришли сегодня на матч, и ребята старались с первой минуты, работали.

Отличился сегодня один из ветеранов — Максим Афиногенов, забил два гола. Вообще все звенья сыграли ровно, это неплохо.

Так нам играть легче, противнику — сложнее. Вратарь Иван Бочаров молодец, хорошо сработал.

Возможно, Микс Индрашис всё время будет играть в центре, потому что много у нас травмированных.

Результативность Дмитрия Яшкина — это и его заслуга, и всего звена. Посмотрите, он и впереди, и сзади играет, всегда в оборону возвращается.

Конечно, с Вадимом Шипачевым играть можно, он всегда отдаст партнеру, не жадничает в этом плане. Вратарь Александр Еременко скоро появится и не только в запасе», — отметил Крикунов в интервью «Р-Спорту». 0