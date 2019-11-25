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    СКА на домашнем льду обыграл «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу над «Куньлунем» со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

    В составе победителей отличились Артем Зуб, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен.

    Единственную шайбу китайского клуба забросил Спенсер Фу.

    У СКА уже шесть побед подряд. Клуб из Санкт-Петербурга идет на втором месте в таблице Западной конференции (42 очка в 32 матчах).

    «Куньлунь» занимает десятую строчку на Востоке (31 очко в 31 игре).

    27 ноября СКА вновь сыграет дома — на сей раз с ХК «Сочи». «Куньлунь» свою следующую встречу проведет 28 ноября на своей площадке против «Авангарда».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:1)
    Голы: Фу — 5 (Мерфи, Вонг), 1:19 — 0:1. Зуб — 6 (Марченко), 2:47 — 1:1. Бурдасов — 6 (Кузьменко, Коскиранта), 25:01 — 2:1. Марченко — 3 (Каблуков), 25:30 — 3:1. Кемппайнен — 3 (Кагарлицкий), 48:58 — 4:1Вратари: Хелльберг — СмитБроски: 30 (8+12+10) — 18 (3+9+6)Штраф: 4 — 10
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