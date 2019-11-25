СКА на домашнем льду обыграл «Куньлунь»

В составе победителей отличились Артем Зуб, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен.
Единственную шайбу китайского клуба забросил Спенсер Фу.
У СКА уже шесть побед подряд. Клуб из Санкт-Петербурга идет на втором месте в таблице Западной конференции (42 очка в 32 матчах).
«Куньлунь» занимает десятую строчку на Востоке (31 очко в 31 игре).
27 ноября СКА вновь сыграет дома — на сей раз с ХК «Сочи». «Куньлунь» свою следующую встречу проведет 28 ноября на своей площадке против «Авангарда».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Фу — 5 (Мерфи, Вонг), 1:19 — 0:1. Зуб — 6 (Марченко), 2:47 — 1:1. Бурдасов — 6 (Кузьменко, Коскиранта), 25:01 — 2:1. Марченко — 3 (Каблуков), 25:30 — 3:1. Кемппайнен — 3 (Кагарлицкий), 48:58 — 4:1Вратари: Хелльберг — СмитБроски: 30 (8+12+10) — 18 (3+9+6)Штраф: 4 — 10