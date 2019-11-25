СКА на домашнем льду обыграл «Куньлунь»

Питерскийв матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу надсо счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей отличились Артем Зуб, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен.

Единственную шайбу китайского клуба забросил Спенсер Фу.

У СКА уже шесть побед подряд. Клуб из Санкт-Петербурга идет на втором месте в таблице Западной конференции (42 очка в 32 матчах).

«Куньлунь» занимает десятую строчку на Востоке (31 очко в 31 игре).

27 ноября СКА вновь сыграет дома — на сей раз с ХК «Сочи». «Куньлунь» свою следующую встречу проведет 28 ноября на своей площадке против «Авангарда».