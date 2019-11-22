ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТочилинЗнал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге
  • 22:16
    • «Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»
  • 19:29
    • СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
  • 17:44
    • Сборная России узнала соперника по 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 17:25
    • Кокорин рад участвовать даже в двусторонках
  • 17:17
    • ЦСКА усилился шведским форвардом
    Все новости спорта

    Хартли: За всю тренерскую карьеру я никогда не видел такого обвала травм

    Хоккей Авангард Автомобилист КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги домашнего матча с «Автомобилистом» (1:2 ОТ).

    Боб Хартли
    Боб Хартли

    «Матч получился хорошим, интенсивным. Обе команды не давали друг другу много пространства.

    В принципе, соперники создали не много голевых моментов, много времени игра шла в нейтральной зоне. Соперник забросил первым, после чего немного подзакрылся.

    В третьем периоде мы сумели прибавить в энергии, сравняли счёт и перевели игру в овертайм.

    В дополнительное время обменялись опасными моментами. Мы не забили, но взяли одно важное очко.

    Широков получил травму, ему пришлось покинуть лёд. Завтра он пройдёт обследование, после которого станет ясна степень серьёзность повреждения. Конечно, мы надеемся, что его повреждение незначительно.

    Я не вижу никакой системы в череде травм. Широков просто упал на лёд, и, в принципе, все повреждения были получены в абсолютно разных ситуациях.

    За всю свою тренерскую карьеру, будь то Швейцария, НХЛ или другие международные турниры, я никогда не видел такого обвала травм.

    Мы ведём речь не только о травмах, но и о мелких повреждениях, с которыми столкнулись парни», — передаёт слова Хартли «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Северсталь»
  • 1.72
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» прервет победное шествие «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • ПСЖ продолжит побеждать
  • ПСЖ — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Боруссия» Д не станет громить аутсайдера чемпионата
  • «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • 13:48
    • Пике планирует завершить карьеру в «Барселоне»
  • 01:03
    • Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»
  • 00:42
    • Дриусси: Не могу поверить, что Кокорин провел год без футбола
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 20/11/2019 в 01:460
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 00:20
    • Тренер «Брешии» выгнал Балотелли с тренировки
  • 00:07
    • Хартли: За всю тренерскую карьеру я никогда не видел такого обвала травм
  • 23:52
    • Вудкрофт: «Спартак» делал, что хотел, и мы не могли им противостоять
    Россия — Сан-Марино Футбол Не оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-МариноРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Сан-Марино 20/11/2019 в 02:210
  • 23:42
    • Знарок: Игра была качельная, непонятно было, кто победит
  • 23:26
    • Мартемьянов: Очень напряжённый матч, блестяще сыграли оба голкипера
  • 23:06
    • Куадрадо продлил контракт с «Ювентусом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие