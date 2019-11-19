«Амур» в Хабаровске обыграл «Металлург»

одержал победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

В составе победителей отличились Денис Голубев, Игорь Руденков и Михал Йордан. У гостей дубль сделал Николай Кулемин.

«Амур» набрал 26 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Магнитки» 33 очка и пятое место.