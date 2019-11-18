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    Цулыгин: После матча с ЦСКА, когда выиграли, видимо, мы надели корону

    Хоккей Салават Юлаев Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4).

    Николай Цулыгин
    Николай Цулыгин

    «Хорошая и добротная игра со стороны "Авангарда". Мы пропустили много контратак, которыми воспользовался соперник. Это решило исход матча.

    Не обращали внимания, что у соперника нехватка защитников. Даже если она и есть, то у соперника очень хорошее нападение.

    Если уж кому и расслабляться, то точно не нашим защитникам. Нас наказали за ошибки, сейчас будем разбираться.

    После матча с ЦСКА, когда выиграли, видимо, мы надели корону. Перестали дорабатывать хорошие моменты, начали играть не в тот хоккей, в который нужно.

    Играли безответственно, отсюда такой результат», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ. 0

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