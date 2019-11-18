Цулыгин: После матча с ЦСКА, когда выиграли, видимо, мы надели корону

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от(1:4).

«Хорошая и добротная игра со стороны "Авангарда". Мы пропустили много контратак, которыми воспользовался соперник. Это решило исход матча.

Не обращали внимания, что у соперника нехватка защитников. Даже если она и есть, то у соперника очень хорошее нападение.

Если уж кому и расслабляться, то точно не нашим защитникам. Нас наказали за ошибки, сейчас будем разбираться.

После матча с ЦСКА, когда выиграли, видимо, мы надели корону. Перестали дорабатывать хорошие моменты, начали играть не в тот хоккей, в который нужно.

Играли безответственно, отсюда такой результат», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ. 0