ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матчеГермания — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается
  • 14:04
    • «Барселона» ведет переговоры с Месси о продлении контракта
  • 12:54
    • СКА в овертайме дожал «Адмирал»
  • 08:55
    • «Даллас» обыграл «Торонто», «Миннесота» уступила «Хьюстону»
  • 21:52
    • Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге
  • 01:07
    • Тим победил Зверева и вышел в финал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    «Куньлунь» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    «Куньлунь» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь» — «Металлург»
    «Куньлунь» — «Металлург»

    Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

    У победителей шайбы забросили Адам Крэкнелл (23 минута), Спенсер Фу (42) и Лукас Локхарт (57).

    В составе «Магнитки» точный бросок нанес Эрик О'Делл (36).

    Для магнитогорской команды это поражение стало первым в последних шести матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Крэкнелл — 5 (Спроул), 22:27 — 1:0. О`Делл — 5 (бол., Расмуссен, Кулемин), 35:53 — 1:1. Фу — 4 (Вонг), 41:57 — 2:1. Локхарт — 5 (Фу, Вонг), 56:29 — 3:1Вратари: Грубец — Кошечкин (58:27)Штраф: 4 — 2Броски: 24 (4+9+11) — 39 (13+14+12)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает пятое место (33 очка), а «Куньлунь» — девятое (29 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Северсталь»
  • 1.58
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли Англия обыграть Косово?
  • Косово — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Совершит ли Сербия реванш в матче с Украиной?
  • Сербия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продлит ли «Армавир» безвыигрышную серию «Торпедо»?
  • «Армавир» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эдерсон Футбол Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20Шесть лучших голкиперов Английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 20:200
  • 12:24
    • В Италии тренера уволили после победы со счетом 27:0
  • 15:04
    • «Куньлунь» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга»
  • 14:51
    • Тарпищев после снятия Медведева назвал победу в КД «несбыточной мечтой»
    «Бостон» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ, «Флорида» одолела «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Чикаго» разгромил «Нэшвилл»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября 08:370
  • Экспресс дня

  • Швейцария без проблем добудет билет на Евро-2020?
  • 2.48
    •
  • 14:40
    • Лукаку выделил Дзюбу в составе сборной России
  • 14:33
    • Женская сборная России по керлингу обыграла немок на ЧЕ
  • 14:17
    • «Енисей» разгромил «Томь» в матче ФНЛ
    Гильерме в форме сборной России Футбол Сборная не в форме. Как поссорились РФС и AdidasИзучаем конфликт, в результате которого сборная России осталась без формы к Евро-2020 15/11/2019 в 23:120
  • 12:39
    • «Амур» дома разгромил «Йокерит»
  • 12:08
    • Кроос заявил, что сборной Германии не хватает опыта
  • 10:53
    • Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие