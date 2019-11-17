«Куньлунь» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга»

«Куньлунь» — «Металлург»
ХК «Куньлунь»
Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).
У победителей шайбы забросили Адам Крэкнелл (23 минута), Спенсер Фу (42) и Лукас Локхарт (57).
В составе «Магнитки» точный бросок нанес Эрик О'Делл (36).
Для магнитогорской команды это поражение стало первым в последних шести матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Крэкнелл — 5 (Спроул), 22:27 — 1:0. О`Делл — 5 (бол., Расмуссен, Кулемин), 35:53 — 1:1. Фу — 4 (Вонг), 41:57 — 2:1. Локхарт — 5 (Фу, Вонг), 56:29 — 3:1Вратари: Грубец — Кошечкин (58:27)Штраф: 4 — 2Броски: 24 (4+9+11) — 39 (13+14+12)
В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает пятое место (33 очка), а «Куньлунь» — девятое (29 очков). 0