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    «Лос-Анджелес» выведет Ковальчука из состава

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    Руководство «Лос-Анджелеса» заявило российскому нападающему Илье Ковальчуку, что в ближайшем будущем он будет выведен из состава. Об этом в своем Twitter сообщает хоккейный инсайдер Эллиот Фридман. По информации источника, 36-летний уроженец Твери сможет тренироваться с командой, но не сможет за нее играть. Ковальчук не забивает девять матчей подряд, а в 6 последних играх набрал 1 (0+1) очко. Всего в текущем сезоне форвард провел 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени. Напомним, 1 июля 2018 года Ковальчук подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму 18,75 млн долларов. 0
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