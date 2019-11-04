Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающийпризнан третьей звездой игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче против «Калгари» (4:2) он набрал два (0+2) очка, проведя на льду 19 мин 30 сек (лучший показатель среди форвардов «столичных»), из них в большинстве — 2:34.

Кузнецов нанес три броска в створ ворот, выиграл 56% вбрасываний, получил две минуты штрафа, завершив матч с полезностью +3.

Всего в 13 играх сезона нападающий набрал 11 (5+6) очков.

Вторая звезда — форвард «Чикаго» Патрик Кэйн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Анахаймом» (3:2 ОТ).

Первая звезда — форвард «Вашингтона» Якуб Врана, сделавший хет-трик в матче с «Калгари» (4:2). 0