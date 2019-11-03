«Сочи» победил «Куньлунь»

Голы забили Шон Коллинс и Мальте Стремвалль.
Для Сочи это четвертая победа подряд. У «Куньлуня» прервалась серия из пяти побед.
Следующим соперником «Сочи» 13 ноября станет «Автомобилист». «Куньлунь» в тот же день встретится с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Коллинс — 5 (Эллис, Бертильссон), 17:22 — 1:0. Стремвалль — 6 (бол., Росен, Коллинс), 19:22 — 2:0Вратари: Налимов — Грубец (57:56 — 59:51)Броски: 24 (11+7+6) — 19 (6+7+6)Штраф: 18 — 10