«Торпедо» уступило «Куньлуню»

В составе хозяев отличился Станислав Бочаров. За гостей шайбы на свой счет записали Эндрю Миллер и Кори Кейн.
«Торпедо» с 27 очками на данный момент занимает шестое место на Западе. У «Куньлуня» 26 очков и седьмое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Миллер — 7 (бол., Крэкнелл), 4:11 — 0:1. Бочаров — 6 (мен.), 37:26 — 1:1. Кейн — 2 (бол., Палола, Фу), 54:08 — 1:2Вратари: Тихомиров (58:20) — СмитБроски: 42 (10+20+12) — 27 (8+11+8)Штраф: 41 — 9