«Динамо» в Москве обыграло «Салават Юлаев»

В составе победителей отличились Вячеслав Кулемин, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Игорь Полыгалов.
Единственную шайбу гостей забросил Григорий Панин.
Команда Владимира Крикунова одержала пятую победу кряду. 3 ноября его команда сыграет с «Авангардом», а «Салават Юлаев» встретится с минским «Динамо».
«Динамо» набрало 31 очко и занимает второе место на Западе. У уфимского клуба 29 очков и пятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Голы: Кулемин — 8 (Моисеев), 16:31 — 1:0. Яшкин — 8 (Тарасов, Миронов), 23:56 — 2:0. Тарасов — 5 (Яшкин, Шипачев), 36:50 — 3:0. Полыгалов — 4 (бол., Лямин, Брюквин), 38:41 — 4:0. Панин — 1 (бол., Сошников, Кугрышев), 41:39 — 4:1Вратари: Бочаров — Метсола (Кареев, 36:50)Броски: 21 (10+6+5) — 30 (7+14+9)Штраф: 10 — 12