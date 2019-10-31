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    «Динамо» в Москве обыграло «Салават Юлаев»

    Хоккей КХЛ Динамо Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» обыграло уфимский «Салават Юлаев» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе победителей отличились Вячеслав Кулемин, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Игорь Полыгалов.

    Единственную шайбу гостей забросил Григорий Панин.

    Команда Владимира Крикунова одержала пятую победу кряду. 3 ноября его команда сыграет с «Авангардом», а «Салават Юлаев» встретится с минским «Динамо».

    «Динамо» набрало 31 очко и занимает второе место на Западе. У уфимского клуба 29 очков и пятое место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
    Голы: Кулемин — 8 (Моисеев), 16:31 — 1:0. Яшкин — 8 (Тарасов, Миронов), 23:56 — 2:0. Тарасов — 5 (Яшкин, Шипачев), 36:50 — 3:0. Полыгалов — 4 (бол., Лямин, Брюквин), 38:41 — 4:0. Панин — 1 (бол., Сошников, Кугрышев), 41:39 — 4:1Вратари: Бочаров — Метсола (Кареев, 36:50)Броски: 21 (10+6+5) — 30 (7+14+9)Штраф: 10 — 12
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