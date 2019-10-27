«Сибирь» в овертайме одолела «Магнитку»

«Сибирь» — «Металлург» Мг
«Сибирь»
Дубль у «Сибири» сделал Юкка Пелтола, еще один гол забил Владимир Первушин. У гостей шайбы забросили Николай Кулемин и Богдан Потехин.
«Сибирь» после этой победы набрала 28 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. У «Магнитки» — 23 очка и седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: Кулемин — 3 (Матушкин, Локтионов), 8:59 — 0:1. Потехин — 3 (Дронов), 19:42 — 0:2. Пелтола — 3 (Руохомаа, Йокипакка), 50:53 — 1:2. Первушин — 1 (Романцев, Йокипакка), 51:32 — 2:2. Пелтола — 4, 60:48 — 3:2Вратари: Красиков (Сятери, 20:00) — КошечкинШтраф: 4-12Броски: 35 (6+12+16+1) — 19 (8+5+6+0)