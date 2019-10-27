«Сибирь» в овертайме одолела «Магнитку»

одержала домашнюю победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль у «Сибири» сделал Юкка Пелтола, еще один гол забил Владимир Первушин. У гостей шайбы забросили Николай Кулемин и Богдан Потехин.

«Сибирь» после этой победы набрала 28 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. У «Магнитки» — 23 очка и седьмое место.