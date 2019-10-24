НХЛ. 37 сэйвов Василевского, «Оттава» прервала серию поражений

В четверг, 24 октября, в регулярном чемпионате НХЛ прошли два очередных матча.

«Оттава» — «Детройт» 5:2

«Оттава Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:0).

Этот успех позволил «Сенаторз» прервать серию из четырех поражений. «Ред Уингз» проиграли шестой матч кряду.

Дубль в составе победителей оформил Энтони Дюклер. По два балла за результативность набрали Крис Тирни (1+1) и Тома Шабо (0+2).

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провел на льду 20 минут 29 секунд, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Детройт» — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) Голы: Тирни — 3 (Райан, Шабо), 6:16 — 1:0. Хелм — 4 (Абделькадер, Де ла Росе), 20:45 — 1:1. Бертуцци — 4 (Немет, Гронек), 22:25 — 1:2. Боровицки — 1 (Пол, К. Браун), 23:15 — 2:2. Пажо — 3 (мен.), 25:27 — 3:2. Дюклер — 2 (Шабо, Тирни), 37:09 — 4:2. Дюклер — 3 (п.в., Наместников), 58:12 — 5:2Вратари: Нильссон — Бернье (57:26 — 58:12)Штраф: 10 — 4Броски: 38 (12+12+14) — 36 (11+12+13)

В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 16-е место (5 очков), а «Детройт» — 14-е (6 очков).

«Оттава» — «Детройт» 5:2

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 3:2

«Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

Главным героем встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Виктор Хедман. Голами в составе победителей также отметились Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел на льду 17 минут 29 секунд, нанес 5 бросков в створ ворот, отметился результативной передачей.

Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби сделал результативную передачу, благодаря чему набрал 1230-е (450+780) очко в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 40-е место в истории, превзойдя результат Норма Улльмана (1229). Рекордсмен по этому показателю — Уэйн Гретцки (2857 очков). Второе место занимает Яромир Ягр (1921), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1887).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) Голы: Киллорн — 1 (Кучеров, Сергачев), 9:46 — 1:0. Танев — 2, 25:06 — 1:1. Гюнтцель — 6 (Кросби, Симон), 39:01 — 1:2. Пакетт — 1 (Макдона, Витковски), 47:07 — 2:2. Хедман — 2 (бол., Стэмкос, Джонсон), 59:03 — 3:2Вратари: Василевский — Джерри (59:12)Штраф: 4 — 10Броски: 48 (15+22+11) — 39 (12+11+16)

«Тампа» занимает седьмое место в Восточной конференции (11 очков), а «Питтсбург» — пятое (12 очков).