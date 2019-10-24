НХЛ. 37 сэйвов Василевского, «Оттава» прервала серию поражений

«Оттава» — «Детройт» 5:2
«Оттава Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:0).
Этот успех позволил «Сенаторз» прервать серию из четырех поражений. «Ред Уингз» проиграли шестой матч кряду.
Дубль в составе победителей оформил Энтони Дюклер. По два балла за результативность набрали Крис Тирни (1+1) и Тома Шабо (0+2).
Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провел на льду 20 минут 29 секунд, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3».
В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 16-е место (5 очков), а «Детройт» — 14-е (6 очков).
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 3:2
«Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).
Главным героем встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39.
Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Виктор Хедман. Голами в составе победителей также отметились Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел на льду 17 минут 29 секунд, нанес 5 бросков в створ ворот, отметился результативной передачей.
Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби сделал результативную передачу, благодаря чему набрал 1230-е (450+780) очко в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 40-е место в истории, превзойдя результат Норма Улльмана (1229). Рекордсмен по этому показателю — Уэйн Гретцки (2857 очков). Второе место занимает Яромир Ягр (1921), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1887).
«Тампа» занимает седьмое место в Восточной конференции (11 очков), а «Питтсбург» — пятое (12 очков).