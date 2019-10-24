ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. 37 сэйвов Василевского, «Оттава» прервала серию поражений

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 октября

    Хоккей НХЛ Оттава Сенаторз Детройт Ред Уингз Тампа-Бэй Лайтнинг Питтсбург Пингвинз Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Лейпциг» — «Зенит»Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьей Зинедин ЗиданОтставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев Хоккеисты «Тампы»НХЛ. 37 сэйвов Василевского, «Оттава» прервала серию поражений
  • 08:23
    • «Филадельфия» победила «Бостон», Ирвинг набрал 50 очков в матче с «Миннесотой»
  • 08:06
    • Россия примет ЧМ-2021 по пляжному футболу
  • 21:48
    • «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии
  • 01:13
    • Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:23
    • Вратарь «Лиона» принес победу «Бенфике» в Лиссабоне
  • 00:12
    • «Валенсия» упустила победу над «Лиллем», Черышев отметился голом
  • 00:06
    • «Барселона» не без труда обыграла «Славию»
    Все новости спорта
    Хоккеисты «Тампы»
    Хоккеисты «Тампы»
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    В четверг, 24 октября, в регулярном чемпионате НХЛ прошли два очередных матча.

    «Оттава» — «Детройт» 5:2

    «Оттава Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:0).

    Этот успех позволил «Сенаторз» прервать серию из четырех поражений. «Ред Уингз» проиграли шестой матч кряду.

    Дубль в составе победителей оформил Энтони Дюклер. По два балла за результативность набрали Крис Тирни (1+1) и Тома Шабо (0+2).

    Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провел на льду 20 минут 29 секунд, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Детройт» — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
    Голы: Тирни — 3 (Райан, Шабо), 6:16 — 1:0. Хелм — 4 (Абделькадер, Де ла Росе), 20:45 — 1:1. Бертуцци — 4 (Немет, Гронек), 22:25 — 1:2. Боровицки — 1 (Пол, К. Браун), 23:15 — 2:2. Пажо — 3 (мен.), 25:27 — 3:2. Дюклер — 2 (Шабо, Тирни), 37:09 — 4:2. Дюклер — 3 (п.в., Наместников), 58:12 — 5:2Вратари: Нильссон — Бернье (57:26 — 58:12)Штраф: 10 — 4Броски: 38 (12+12+14) — 36 (11+12+13)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 16-е место (5 очков), а «Детройт» — 14-е (6 очков).

    «Оттава» — «Детройт» 5:2

    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 3:2

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

    Главным героем встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39.

    Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Виктор Хедман. Голами в составе победителей также отметились Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.

    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел на льду 17 минут 29 секунд, нанес 5 бросков в створ ворот, отметился результативной передачей.

    Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби сделал результативную передачу, благодаря чему набрал 1230-е (450+780) очко в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 40-е место в истории, превзойдя результат Норма Улльмана (1229). Рекордсмен по этому показателю — Уэйн Гретцки (2857 очков). Второе место занимает Яромир Ягр (1921), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1887).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
    Голы: Киллорн — 1 (Кучеров, Сергачев), 9:46 — 1:0. Танев — 2, 25:06 — 1:1. Гюнтцель — 6 (Кросби, Симон), 39:01 — 1:2. Пакетт — 1 (Макдона, Витковски), 47:07 — 2:2. Хедман — 2 (бол., Стэмкос, Джонсон), 59:03 — 3:2Вратари: Василевский — Джерри (59:12)Штраф: 4 — 10Броски: 48 (15+22+11) — 39 (12+11+16)

    «Тампа» занимает седьмое место в Восточной конференции (11 очков), а «Питтсбург» — пятое (12 очков).

    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 3:2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Йокерит»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Тело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка
    • 20:56 18/10/2019     Артем Дзюба
  • Дзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина
    • 00:51 20/10/2019     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 15-21 октября
    • 20:07 21/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»«Манчестер Юнайтед» уже не тот клуб, который может с легкостью подписывать звезд Вчера в 18:030
  • 00:00
    • Дубль Мертенса помог «Наполи» удержать победу над «Зальцбургом»
  • 23:54
    • «Ливерпуль» разгромил «Генк», Окслейд-Чемберлен забил два мяча
  • 23:54
    • «Боруссия» уступила «Интеру» в Милане
    «Ювентус» — «Локомотив» Футбол Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в ТуринеРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Ювентуса» Вчера в 02:070
  • Экспресс дня

  • Покинет ли ЦСКА последнее место в группе?
  • 3.85
    •
  • 08:52
    • Василевский признан первой звездой игрового дня в НХЛ
  • 00:55
    • Широков: Надо признать — «Зенит» не смог организовать контригру
  • 00:48
    • Караваев: У «Зенита» нет права на ошибку
    «Калгари» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари», «Лос-Анджелес» одолел «Виннипег»Результаты матчей регулярного чемпиона НХЛ 23 октября Вчера в 08:190
  • 21:57
    • «Челси» вырвал победу у «Аякса», гол Промеса не был засчитан
  • 21:43
    • УНИКС дома разобрался с «Ховентудом»
  • 21:35
    • Правительство поддержало возврат пива на футбольные стадионы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие