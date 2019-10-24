СКА пока не собирается увольнять главного тренера

Руководствона данный момент не рассматривает вопрос об отставке главного тренера

«Руководство клуба не поднимает тему об отставке главного тренера. Мы видим, как тренерский штаб работает, какая обстановка в команде и раздевалке.

Есть проблемы, но все хотят обыграть СКА. Это положительный момент, потому что матчи, которые проходят на самом высоком уровне, привлекают болельщиков и на арене, и у телевизоров», — приводит ТАСС слова члена совета директоров команды Александра Медведева.

СКА под руководством Кудашова уступил в последних четырех встречах регулярного чемпионата.

Всего после 22 матчей на счету клуба из Санкт-Петербурга 25 очков и четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. 0