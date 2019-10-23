ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Локомотив»Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в Турине
  • 16:03
    • Гончаренко: ЦСКА не экономит силы в матчах Лиги Европы
  • 15:14
    • Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Адмиралом»
  • 13:46
    • Люка Эрнандес выбыл на несколько недель
  • 13:30
    • Официально: матч «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря
  • 10:34
    • В США приняли «Закон Родченкова»
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Адмиралом»

    Хоккей КХЛ Адмирал Динамо Прогнозы на КХЛ
    Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и московским «Динамо».

    Игроки «Динамо»
    Игроки «Динамо»

    Гости одержали победу со счетом 4:1.

    Дублем у победителей отличился Дмитрий Яшкин, еще по шайбе забросили Максим Афиногенов и Сергей Бойков.

    «Динамо» набрало 27 очков и идет вторым в Западной конференции. У «Адмирала» 25 очков и шестая позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Шайбы: Афиногенов — 2 (Чайковски, Хиетанен), 5:05 — 0:1. Бойков — 1 (Полыгалов), 32:14 — 0:2. Яшкин — 6 (Тарасов, Зайцев), 38:13 — 0:3. Яшкин — 7 (Шипачев), 40:32 — 0:4. Коннов — 2 (Лалонд, В. Стрельцов), 52:16 — 1:4Вратари: Олкинуора — БочаровШтраф: 4-6Броски: 30 (7+15+8) — 27 (8+10+9)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс»
  • 1.58
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Металлург» Мг натиск казанцев?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Торедо» не допустит второй осечки подряд?
  • «Торпедо» — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Справится ли «Лейпциг» с неудержимым Дзюбой?
  • «РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Трансферный дайджест. 15-21 октябряКто претендует на главную звезду ПСЖ, сколько «Тоттенхэм» хочет выручить за Эриксена, вернется ли Ибра в Серию А и другие трансферные новости последних дней 21/10/2019 в 20:070
  • 16:35
    • «Барселона» заинтересована в подписании Лаутаро Мартинеса — СМИ
  • 16:18
    • Караваев: Против «РБ Лейпциг» всем тяжело играть
  • 14:50
    • «Амур» выиграл у «Сочи»
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, шайба Наместникова, передачи Проворова и ВоробьеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 октября Вчера в 07:340
  • Экспресс дня

  • Покинет ли ЦСКА последнее место в группе?
  • 3.85
    •
  • 14:15
    • Нурмагомедов может провести поединок на стадионе «Зенита»
  • 14:06
    • Оздоев мог перейти в «Вердер»
  • 13:18
    • Тарханов: Информация о моем увольнении — это бред
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 00:170
  • 07:01
    • «Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива», Дибала оформил дубль
  • 11:51
    • Левандовский вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие