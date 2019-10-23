Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Адмиралом»

Игроки «Динамо»
«Динамо»
Гости одержали победу со счетом 4:1.
Дублем у победителей отличился Дмитрий Яшкин, еще по шайбе забросили Максим Афиногенов и Сергей Бойков.
«Динамо» набрало 27 очков и идет вторым в Западной конференции. У «Адмирала» 25 очков и шестая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Шайбы: Афиногенов — 2 (Чайковски, Хиетанен), 5:05 — 0:1. Бойков — 1 (Полыгалов), 32:14 — 0:2. Яшкин — 6 (Тарасов, Зайцев), 38:13 — 0:3. Яшкин — 7 (Шипачев), 40:32 — 0:4. Коннов — 2 (Лалонд, В. Стрельцов), 52:16 — 1:4Вратари: Олкинуора — БочаровШтраф: 4-6Броски: 30 (7+15+8) — 27 (8+10+9)