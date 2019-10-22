«Авангард» по буллитам обыграл «Салават»

Счет в матче на первой минуте встречи открыл форвард омичей Свен Андригетто (0:30). За четыре секунды до финальной сирены Сакари Маннинен перевел игру в овертайм (59:56).
Дополнительное время завершилось без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее был «Авангард» — 3:1. Решающий бросок на счету Роба Клинкхаммера.
«Авангард» занимает 2-е место на «Востоке», имея в активе 29 очков. «Салават Юлаев» с 25 баллами располагается на 5-й строчке.
В следующем матче команда Боба Хартли сыграет с «Куньлунем», а уфимский клуб примет на своей площадке «Витязь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Андригетто — 5 (Семенов), 0:30 — 0:1. Маннинен — 2 (Бурмистров, Умарк), 59:56 — 1:1.Победный буллит: КлинкхаммерБроски: 37 (8+7+17+5) — 28 (12+10+2+4)Вратари: Метсола (59:48 — 59:56) — СудницинШтраф: 6 — 2