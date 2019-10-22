«Авангард» по буллитам обыграл «Салават»

Уфимскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому— 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Счет в матче на первой минуте встречи открыл форвард омичей Свен Андригетто (0:30). За четыре секунды до финальной сирены Сакари Маннинен перевел игру в овертайм (59:56).

Дополнительное время завершилось без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее был «Авангард» — 3:1. Решающий бросок на счету Роба Клинкхаммера.

«Авангард» занимает 2-е место на «Востоке», имея в активе 29 очков. «Салават Юлаев» с 25 баллами располагается на 5-й строчке.

В следующем матче команда Боба Хартли сыграет с «Куньлунем», а уфимский клуб примет на своей площадке «Витязь».