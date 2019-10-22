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    «Авангард» по буллитам обыграл «Салават»

    Хоккей КХЛ Авангард Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому «Авангарду» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).

    «Авангард»
    «Авангард»

    Счет в матче на первой минуте встречи открыл форвард омичей Свен Андригетто (0:30). За четыре секунды до финальной сирены Сакари Маннинен перевел игру в овертайм (59:56).

    Дополнительное время завершилось без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее был «Авангард» — 3:1. Решающий бросок на счету Роба Клинкхаммера.

    «Авангард» занимает 2-е место на «Востоке», имея в активе 29 очков. «Салават Юлаев» с 25 баллами располагается на 5-й строчке.

    В следующем матче команда Боба Хартли сыграет с «Куньлунем», а уфимский клуб примет на своей площадке «Витязь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Андригетто — 5 (Семенов), 0:30 — 0:1. Маннинен — 2 (Бурмистров, Умарк), 59:56 — 1:1.Победный буллит: КлинкхаммерБроски: 37 (8+7+17+5) — 28 (12+10+2+4)Вратари: Метсола (59:48 — 59:56) — СудницинШтраф: 6 — 2
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