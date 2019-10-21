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    ХК «Сочи» потерпел седьмое поражение подряд

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    ХК «Сочи» потерпел поражение от «Куньлуня» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь» — «Сочи»
    «Куньлунь» — «Сочи»

    Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

    Победу хозяевам принесли голы Давида Бондры, Тревора Мерфи и Жильбера Брюле.

    За южан отличились Артем Томилин и Степан Старков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Томилин — 2, 2:29 — 0:1. Бондра — 1, 17:04 — 1:1. Мерфи — 3, 19:07 — 2:1. Брюле — 3, 24:45 — 3:1. Старков — 2 (Эллис, Стремвалль), 49:50 — 3:2Вратари: Смит — Шикин (58:05)Штраф: 2 — 8Броски: 41 (19+10+12) — 23 (5+10+8)

    ХК «Сочи», потерпев седьмое поражение подряд, занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» — 11-й на Востоке (18 очков). 0

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