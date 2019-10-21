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    Ягр: Играть в КХЛ было бы слишком трудно для меня сейчас

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    47-летний чешский хоккеист Яромир Ягр признался, что не хочет выступать в КХЛ, поскольку уровень лиги для него уже слишком высок.

    Яромир Ягр
    Яромир Ягр

    «Играть в КХЛ? Это было бы слишком трудно для меня. Хоккеисты высокого уровня, много перелетов и путешествий…

    Я по-прежнему физически сильнее, чем многие другие действующие игроки. Но все упирается в скорость, а она у меня падает. Слишком большая разница с молодыми ребятами. Мне почти 50, им — по 20. Ключевая разница — в скорости.

    Все остальное я могу делать, как и прежде. Хорошие руки, нормальный бросок, меня не оттеснить у борта. Но скорость… Думаю, я уже недостаточно хорош, чтобы выступать на уровне КХЛ. Потому что нет скорости.

    И я сильно устаю после перелетов. Восстанавливаться не так просто. Я по себе знаю, что такое Россия. У вас тяжелая лига. Одни поездки сведут с ума кого угодно», — цитирует Ягра «Матч ТВ».

    Ягр провел 1733 матча в НХЛ. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Он играл за «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфию Флайерз», «Даллас Старз» и «Флориду Пантерз». В России он известен по выступлениям за «Авангард». 0

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