ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КипрГлавная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020
  • 10:04
    • КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана
  • 09:03
    • «Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 08:05
    • Российские волейболисты проиграли США в матче Кубка мира
  • 20:56
    • Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
    Все новости спорта

    КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана

    КХЛ Барыс
    В следующем сезоне КХЛ планирует провести матч на открытом воздухе в Казахстане, утверждает shaiba.kz.

    Алексей Маклюков
    Алексей Маклюков

    Ориентировочная дата проведения встречи — ноябрь 2020 года.

    Представители лиги предварительно осмотрели высокогорный спортивный комплекс, когда приезжали в Алматы на вынесенные игры «Барыса». Одобрение от городских властей уже получено.

    Высокогорный спортивный комплекс «Медео» расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря и находится недалеко от Алматы. Он был построен в 1972 году и реконструирован в 2010 году к Зимним Азиатским играм. Вместимость арены — 8100 человек. Планируется увеличение мест под хоккейный матч.

    Первый матч КХЛ на открытом воздухе состоялся в декабре 2017 года в Хельсинки, где встречались местный «Йокерит» и СКА из Санкт-Петербурга. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Ак Барс» — «Автомобилист»
  • 1.58
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Ак Барс» лидерство в таблице Востока?
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Хватит ли у Чехии сил после победы над Англией?
  • Чехия — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Англия реабилитируется после поражения от чехов
  • Болгария — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?Основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 12/10/2019 в 23:230
  • 23:07
    • Головин: Думаю, что после ЧМ-2018 мы можем выиграть Евро-20202
  • 10:34
    • Касаткина стала первой ракеткой России
  • 10:21
    • Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
    Не все статуи одинаково полезны Футбол Новая статуя короля. Как Златан превзошел РоналдуХит-парад самых нелепых статуй и бюстов известных спортсменов 12/10/2019 в 20:260
  • Экспресс дня

  • Франция возьмет реванш у Турции на «Стад де Франс»
  • 4.63
    •
  • 08:38
    • «Бостон» разгромил «Кливленд», «Клипперс» обыграл «Мельбурн Юнайтед»
  • 01:01
    • Прядкин: Не ждал результативной игры от сборной России с Кипром
  • 00:32
    • Сборная Словакии упустила победу над Парагваем
    Гарет Саутгейт Футбол У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»В отборе на Евро-2020 англичане проиграли сборной Чехии 12/10/2019 в 14:000
  • 22:33
    • Черчесов: Главная задача — выиграть чемпионат Европы
  • 22:11
    • Тренер сборной Кипра: Россия нас просто наказала
  • 21:45
    • Дзюба: Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие