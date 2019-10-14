КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана

В следующем сезоне КХЛ планирует провести матч на открытом воздухе в Казахстане, утверждает shaiba.kz.

Ориентировочная дата проведения встречи — ноябрь 2020 года.

Представители лиги предварительно осмотрели высокогорный спортивный комплекс, когда приезжали в Алматы на вынесенные игры «Барыса». Одобрение от городских властей уже получено.

Высокогорный спортивный комплекс «Медео» расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря и находится недалеко от Алматы. Он был построен в 1972 году и реконструирован в 2010 году к Зимним Азиатским играм. Вместимость арены — 8100 человек. Планируется увеличение мест под хоккейный матч.

Первый матч КХЛ на открытом воздухе состоялся в декабре 2017 года в Хельсинки, где встречались местный «Йокерит» и СКА из Санкт-Петербурга. 0