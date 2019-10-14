Московское «Динамо» обыграло «Магнитку»

Московское «Динамо»
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В составе победителей три (2+1) очка в этой встрече набрал Юусо Хиетанен. По два очка заработали Микс Индрашис (2+0), Михал Чайковский (0+2) и Игорь Полыгалов (0+2). Победную шайбу забросил Вячеслав Кулемин.
Дубль за «Магнитку» на счету Сергея Мозякина.
«Динамо» с девятью победами поднялось на четвертое место на Западе КХЛ. «Металлург» остался 11-м на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)
Голы: Индрашис — 3 (Полыгалов, Чайковски), 7:51 — 1:0. Мозякин — 4 (бол., Расмуссен), 16:00 — 1:1. Мозякин — 5 (бол., Матушкин, Паршин), 17:14 — 1:2. Хиетанен — 5 (Игумнов), 24:55 — 2:2. Яшкин — 5 (бол., Хиетанен, Чайковски), 37:30 — 3:2. Любимов — 3, 42:48 — 3:3. Кулемин — 6 (Моисеев, Еременко), 50:38 — 4:3. Хиетанен — 6 (мен., п.в.), 58:40 — 5:3. Индрашис — 4 (мен., п.в., Полыгалов), 59:40 — 6:3Вратари: Еременко — Кошечкин (58:16 — 58:40, 59:01 — 59:40)Броски: 32 (10+13+9) — 33 (9+9+15)Штраф: 12 — 8