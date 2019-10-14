Московское «Динамо» обыграло «Магнитку»

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло магнитогорский «Металлург» — 6:3 (1:2, 2:0, 3:1).

В составе победителей три (2+1) очка в этой встрече набрал Юусо Хиетанен. По два очка заработали Микс Индрашис (2+0), Михал Чайковский (0+2) и Игорь Полыгалов (0+2). Победную шайбу забросил Вячеслав Кулемин.

Дубль за «Магнитку» на счету Сергея Мозякина.

«Динамо» с девятью победами поднялось на четвертое место на Западе КХЛ. «Металлург» остался 11-м на Востоке.