«Адмирал» по буллитам выиграл у «Трактора»

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимал

Гости одержали победу по буллитам.

Гости дважды отличились в первом периоде усилиями Александра Осипова и Мартина Бакоша.

Во втором периоде Дмитрий Калинин одну шайбу отыграл, а затем Лукаш Седлак перевел игру в овертайм.

В овертайме команды не смогли определить победителя, а в серии буллитов победную шайбу забросил Олег Ломако.

«Трактор» (18 очков) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (20 очков) идет пятым.