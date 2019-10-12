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    «Адмирал» по буллитам выиграл у «Трактора»

    КХЛ Адмирал Трактор
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Адмирал».

    Игроки «Адмирала»
    Игроки «Адмирала»

    Гости одержали победу по буллитам.

    Гости дважды отличились в первом периоде усилиями Александра Осипова и Мартина Бакоша.

    Во втором периоде Дмитрий Калинин одну шайбу отыграл, а затем Лукаш Седлак перевел игру в овертайм.

    В овертайме команды не смогли определить победителя, а в серии буллитов победную шайбу забросил Олег Ломако.

    «Трактор» (18 очков) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (20 очков) идет пятым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Осипов — 1 (Бутузов, Бакош), 0:20 — 0:1. Бакош — 5 (Альмквист), 19:22 — 0:2. Калинин — 1 (Попов, Кручинин), 33:56 — 1:2. Седлак — 6 (бол., Виртанен), 56:47 — 2:2Победный буллит: ЛомакоВратари: Демченко — КрасоткинШтраф: 8-10Бросски: 38 (14+13+9+2) — 32 (16+5+7+4)
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