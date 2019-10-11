«Сибирь» потерпела поражение от «Барыса»

Фрагмент матча
ХК «Сибирь»
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
Гости вышли вперед усилиями Корбана Найта, отличившегося за три минуты до второго перерыва.
На 43-й минуте Аркадий Шестаков упрочил преимущество казахстанского клуба, поставив победную точку.
Голкипер гостей Эдди Паскуале записал на свой счет сухой матч, отразив 24 броска.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Найт — 6 (Михайлис), 37:13 — 0:1. Шестаков — 1 (Дитц, Мусоров), 42:29 — 0:2Вратари: Сятери (56:45 — 58:10, 58:22) — ПаскуалеШтраф: 6 — 4Броски: 24 (10+7+7) — 22 (7+11+4)
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает пятое место (19 очков), а «Барыс» — второе (22 очка). 0