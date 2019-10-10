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    «Металлург» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

    КХЛ Металлург Мг Адмирал
    Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от «Адмирала» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1).

    В основное время шайбы в составе «Магнитки» забросили Сергей Мозякин (18 минута), Брэндон Козун (25) и Денис Паршин (31).

    У «Адмирала» отличились Александр Мерескин (2), Мартин Бакош (9) и Константин Глазачев (42). Победу гостям принес Маркус Юнг, забросивший шайбу на первой минуте овертайма.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Мерескин — 1 (Глазачев, Воронин), 1:24 — 0:1. Бакош — 4 (бол., Юнг), 8:43 — 0:2. Мозякин — 3 (Нестрашил, Паршин), 17:24 — 1:2. Козун — 4 (Расмуссен, Потехин), 24:27 — 2:2. Паршин — 5 (Мозякин, Верещагин), 30:36 — 3:2. Глазачев — 6 (бол., Воронин, Дьяков), 41:47 — 3:3. Юнг — 3 (Альмквист), 60:50 — 3:4Вратари: Кошечкин — ОлкинуораШтраф: 6 — 8Броски: 40 (14+12+14+0) — 24 (13+4+6+1)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает шестое место (18 очков), а «Металлург» — 11-е (12 очков). 0

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