НХЛ. Два очка Свечникова, три передачи Бучневича и 32 сейва Бобровского

За океаном состоялся большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ, по итогам которого было сыграно 13 матчей.

«Баффало» — «Нью-Джерси» 7:2

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Нью-Джерси» со счетом 7:2 (2:0, 3:1, 2:1).

В составе победителей дубли оформили Сэм Райнхарт и Виктор Улофссон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Нью-Джерси» — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) Голы: Улофссон — 1 (бол., Айкел, Далин), 2:56 — 1:0. Айкел — 1 (бол., Скиннер), 17:26 — 2:0. Палмиери — 1 (Холл, Хишир), 20:37 — 2:1. Окпосо — 1 (Далин, Гиргенсонс), 22:49 — 3:1. Скиннер — 1 (М. Юханссон, Сканделла), 28:57 — 4:1. Улофссон — 2 (бол.), 33:33 — 5:1. Зэйджак — 1 (Коулман, Сиверсон), 40:58 — 5:2. Райнхарт — 1 (Маккейб, Ристолайнен), 43:56 — 6:2. Райнхарт — 2, 56:16 — 7:2Вратари: Хаттон — БлэквудШтраф: 16 — 20Броски: 36 (15+12+9) — 20 (4+8+8)

На счету российского форварда «дьяволов» Никиты Гусева показатель полезности «-1» и 2 броска в створ ворот.

«Баффало» — «Нью-Джерси» 7:2

«Вашингтон» — «Каролина» 2:3 ОТ

«Вашингтон» у себя дома потерпел поражение от «Каролины» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Каролины» Андрей Свечников, в активе которого две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Каролина» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: Хэтэуэй — 1 (Лейпсик), 17:23 — 1:0. Оши — 2 (Врана, Гудас), 31:40 — 2:0. Хаула — 2 (бол., Терявяйнен, Свечников), 42:36 — 2:1. Славин — 1 (Мартинук, Фегеле), 49:50 — 2:2. Гардинер — 1 (Свечников), 64:04 — 2:3Вратари: Холтби — РаймерШтраф: 10 — 14Броски: 34 (10+9+9+6) — 28 (12+7+8+1)

У форварда «Вашингтона» Александра Овечкина показатель полезности «-1» и 7 бросков в створ.

«Вашингтон» — «Каролина» 2:3 ОТ

«Оттава» — «Рейнджерс» 1:4

«Оттава» в домашнем поединке проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Мика Зибанежад, набравший 4 (3+1) очка. В активе Павла Бучневича ассистентский хет-трик. У Артемия Панарина гол и результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Рейнджерс» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Зибанежад — 2 (бол., Трауба, Бучневич), 6:04 — 0:1. Ткачак — 2 (Шабо, Пажо), 12:14 — 1:1. Зибанежад — 3 (Бучневич, Панарин), 29:53 — 1:2. Зибанежад — 4 (мен., Смит), 32:07 — 1:3. Панарин — 2 (бол., Зибанежад, Бучневич), 42:51 — 1:4Вратари: Андерсон — ГеоргиевШтраф: 6 — 10Броски: 32 (10+10+12) — 30 (9+8+13)

Вратарь гостей Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32.

«Оттава» — «Рейнджерс» 1:4

«Питтсбург» — «Коламбус» 7:2

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Коламбус» — 7:2 (0:0, 5:1, 2:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Коламбус» — 7:2 (0:0, 5:1, 2:1) Голы: Хернквист — 1 (Дж. Джонсон, Маккэн), 21:45 — 1:0. Петтерссон — 1 (Кросби), 24:14 — 2:0. Веренски — 1 (Нэш, Фолиньо), 26:45 — 2:1. Маккэн — 1, 28:45 — 3:1. Маккэн — 2 (Гальченюк), 35:23 — 4:1. Летанг — 1 (бол., Гальченюк, Шульц), 39:58 — 5:1. Хернквист — 2 (Кросби, Гюнтцель), 49:50 — 6:1. Блюгерс — 1 (Кахун, Танев), 51:58 — 7:1. Нюквист — 1 (Нэш), 54:19 — 7:2Вратари: Мюррей — МерзликинсШтраф: 7 — 13Броски: 40 (10+14+16) — 30 (12+12+6)

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джаред Маккэн, набравший 3 (2+1) очка. У Евгения Малкина показатель полезности «+1».

«Питтсбург» — «Коламбус» 7:2

«Торонто» — «Монреаль» 5:6 Б

«Торонто» у себя дома в серии буллитов проиграл «Монреалю» — 5:6 Б (2:1, 1:0, 2:4, 0:0, 0:1).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий гостей Брэндон Галлахер, набравший 3 (1+2) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 5:6 Б (2:1, 1:0, 2:4, 0:0, 0:1) Голы: Доми — 1 (Лехконен, Галлахер), 1:08 — 0:1. Мэттьюс — 4 (Райлли, Сиси), 5:57 — 1:1. Керфут — 1 (Т. Мур), 15:54 — 2:1. Т. Мур — 2 (бол., Михеев, Керфут), 21:29 — 3:1. Нюландер — 1 (бол., Бэрри, Керфут), 45:16 — 4:1. Друэн — 1 (мен., Доми), 45:27 — 4:2. Галлахер — 1 (мен., Уэбер, Дано), 46:29 — 4:3. Питри — 1 (бол., буллит), 53:02 — 4:4. Дано — 1 (мен., Галлахер, Уэбер), 55:20 — 4:5. Мэттьюс — 5 (бол., Бэрри, Марнер), 58:45 — 5:5Победный буллит: БайронВратари: Хатчинсон (58:40 — 58:45) — ПрайсШтраф: 8 — 10Броски: 37 (12+12+9+4) — 42 (11+10+12+9)

На счету российского форварда «Торонто» Ильи Михеева результативная передача.

«Торонто» — «Монреаль» 5:6 Б

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 4:3

«Флорида» при поддержке родных трибун одолела «Тампу-Бэй» со счетом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2).

Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35, его визави Андрей Василевский — 24 из 28.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) Голы: Хоффман — 2 (бол., Юбердо, Яндл), 29:39 — 1:0. Хоффман — 3 (бол., Юбердо, Барков), 31:05 — 2:0. Аккьяри — 1 (Сивиур, Хант), 32:32 — 3:0. Смит — 1 (Витковски, Марун), 36:23 — 3:1. Хоффман — 4 (Экблад, Коннолли), 40:17 — 4:1. Стэмкос — 1 (Хедман, Шаттенкирк), 46:40 — 4:2. Жозеф — 1 (Гурд, Верхэге), 55:41 — 4:3Вратари: Бобровский — Василевский (58:30)Штраф: 4 — 8Броски: 28 (8+14+6) — 35 (10+8+17)

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Майк Хоффман, оформивший хет-трик.

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 4:3

«Нэшвилл» — «Детройт» 3:5

«Детройт» в гостях нанес поражение «Нэшвиллу» со счетом 5:3 (2:0, 0:2, 3:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Детройт» — 3:5 (0:2, 2:0, 1:3) Голы: Бертуцци — 1 (Ларкин, Манта), 10:29 — 0:1. Манта — 1 (Бертуцци), 11:40 — 0:2. Арвидссон — 2 (бол.), 24:40 — 1:2. Форсберг — 2, 32:58 — 2:2. Ларкин — 1 (Дюшен, Джохансен, Манта, Бертуцци), 44:02 — 2:3. Экхольм — 1, 44:48 — 3:3. Гленденинг — 1 (Экхольм, Дюшен, Филппула), 49:24 — 3:4. Бертуцци — 2 (п.в., Террис, Ярнкрок, Гленденинг, Декейсер), 58:58 — 3:5Вратари: Сарос (57:38 — 59:45) — ХовардШтраф: 4 — 4Броски: 42 (10+15+17) — 28 (9+10+9)

В составе победителей по дублю на свой счет записали Тайлер Бертуцци и Энтони Манта.

«Нэшвилл» — «Детройт» 3:5

«Сент-Луис» — «Даллас» 3:2

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Даллас» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Голы: Перрон — 1 (Блэй, Парэйко), 1:21 — 1:0. Янмарк — 1 (мен.), 11:04 — 1:1. Хейсканен — 1, 33:12 — 1:2. Шенн — 1 (Тарасенко, Шворц), 44:27 — 2:2. Блэй — 2 (Гуннарссон, О`Райлли), 50:25 — 3:2Вратари: Биннингтон — Бишоп (58:13)Штраф: 4 — 4Броски: 30 (15+3+12) — 29 (9+10+10)

На счету форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко результативная передача и показатель полезности «-1». У Ивана Барбашева 2 силовых приема и 3 блок-шота.

«Сент-Луис» — «Даллас» 3:2

«Аризона» — «Бостон» 0:1

«Аризона» на своей площадке проиграла «Бостону» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Бостон» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Гол: Маршан — 1 (Бержерон), 18:41 — 0:1Вратари: Кюмпер (59:12) — ГалакШтраф: 6 — 8Броски: 35 (10+11+14) — 25 (6+9+10)

Единственная шайба на счету Брэда Маршана. Вратарь гостей Ярослав Галак отразил 35 бросков из 35.

«Аризона» — «Бостон» 0:1

«Колорадо» — «Миннесота» 4:2

«Колорадо» у себя дома нанес поражение «Миннесоте» со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

По два очка набрали Натан Маккиннон и Микко Рантанен.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Миннесота» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Голы: 1:0 — 4, Рантанен (Макар, Маккиннон); 2:0 — 5, Бельмар (Калверт, Ничушкин); 2:1 — 10, Сутер; 2:2 — 28, Паризе (Сутер, Дамба); 3:2 — 38, Ландескуг (Маккиннон, Рантанен); 4:2 — 59, ГрейвсВратари: Грубауэр — ДубникШтраф: 8 — 12Броски: 32 (15+9+8) — 31 (11+8+12)

На счету российского форварда «лавин» Валерия Ничушкина результативная передача.

«Колорадо» — «Миннесота» 4:2

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:1

«Анахайм» дома обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Голы: Дель Зотто — 1 (Каше), 3:38 — 1:0. Кутюр — 1 (Э. Карлссон, Диллон), 25:44 — 1:1. Гецлаф — 1 (Каше, Линдхольм), 26:51 — 2:1. Хенрик — 1, 38:48 — 3:1Вратари: Гибсон — ДеллШтраф: 13 — 9Броски: 33 (12+10+11) — 36 (7+15+14)

У форварда «акул» Данила Юртайкина бросок в створ и силовой прием за 14 минут 27 секунд, проведенных на льду.

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:1

«Калгари» — «Ванкувер» 3:0

«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Ванкувер» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Линдхольм — 1 (Годро), 13:50 — 1:0. Монахэн — 2 (Годро, Джиордано), 21:10 — 2:0. Годро — 2 (п.в.), 58:59 — 3:0Вратари: Риттих — Маркстрем (57:37 — 58:59)Штраф: 14 — 10Броски: 30 (10+14+6) — 34 (11+5+18)

Главным героем встречи стал голкипер «огоньков» Давид Риттих, отразивший 34 броска из 34. Джонни Годро набрал 3 (1+2) очка.

«Калгари» — «Ванкувер» 3:0

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 6:5

«Эдмонтон» в домашнем матче переиграл «Лос-Анджелес» — 6:5 (2:3, 1:0, 3:2).

Самым результативным игроком встречи стал капитан хозяев Коннор Макдэвид, набравший 4 (1+3) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:5 (2:3, 1:0, 3:2) Голы: Макдэвид — 2 (Драйзайтль, Клефбом), 0:53 — 1:0. Браун — 1 (Копитар), 4:13 — 1:1. Льюис — 1 (Клиффорд), 9:05 — 1:2. Нил — 1 (бол., Макдэвид, Клефбом), 10:23 — 2:2. Копитар — 1 (Браун, Хаттон), 14:49 — 2:3. Кассиан — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 24:51 — 3:3. Амадио — 1 (Клиффорд, Льюис), 43:26 — 3:4. Нюгорд — 1 (Хас), 45:24 — 4:4. Даути — 1 (бол., Ковальчук, Копитар), 48:19 — 4:5. Нерс — 1 (Юрчо), 50:10 — 5:5. Нил — 2 (бол., Макдэвид, Клефбом), 53:28 — 6:5Вратари: Смит — Куик (58:09)Штраф: 10 — 12Броски: 31 (10+14+7) — 32 (8+11+13)

На счету российского нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука результативная передача.