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    КХЛ: московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», «Торпедо» победило в Магнитогорске

    КХЛ Динамо Автомобилист Торпедо Металлург Мг
    Состоялось еще два матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Динамо»
    Игроки «Динамо»

    Московское «Динамо» прервало серию из трех подряд поражений, обыграв «Автомобилист».

    «Динамо» с 16 очками располагается на шестой строчке таблицы Западной конференции. «Автомобилист» (19 очков) — третий на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Кулемин — 5 (Моисеев, Волков), 3:37 — 0:1. Голышев — 1 (Кучерявенко, Гареев), 9:51 — 1:1. Миронов — 2 (Яшкин, Шипачев), 31:37 — 1:2. Лямин — 2 (Петерссон, Игумнов), 44:22 — 1:3. Брюквин — 1 (Полыгалов, Индрашис), 45:27 — 1:4Вратари: Коварж (Гросс, 45:27) — БочаровШтраф: 30-28Броски: 30 (13+10+7) — 26 (7+9+10)

    «Торпедо» в гостях по буллитам выиграло у магнитогорского «Металлурга». Решающий буллит на счету Михаила Варнакова.

    Набрав 18 очков, «Торпедо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Металлург» (9 очков) потерпели пятое поражение в шести последних матчах и идет последним на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Мозякин — 2 (Паршин), 3:29 — 1:0. Жафяров — 7 (бол., Геноуэй, Шредер), 17:42 — 1:1. Хауден — 3 (Бочаров), 29:25 — 1:2. Яковлев — 2 (Любимов, Верещагин), 53:35 — 2:2Победный буллит: ВарнаковВратари: Галимов (Кошечкин, 29:25) — ТихомировШтраф: 6-6Броски: 32 (13+7+9+3) — 38 (7+10+17+4)
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