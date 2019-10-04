«Сочи» в овертайме победил «Авангард»

принималв матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Матч завершился в овертайме khl.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В составе победителей нападающий Мальте Стремвалль оформил дубль, еще по разу забили защитник Денис Александров и Роберт Росен.

В составе команды из Омска дублем отметился нападающий Роб Клинкхаммер и одну шайбу забросил защитник Никита Пивцакин.

«Сочи» прервал серию из четырех поражений, «Авангард» проиграл впервые за три матча. 6 октября подопечные Сергея Зубова встретятся дома с «Амуром», а омский клуб в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом».