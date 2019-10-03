«Витязь» на выезде обыграл ЦСКА

Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл подольскому «Витязю» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

ДУ хозяев отличился Иржи Секач, у гостей — Пекка Йормакка и Миро Аалтонен.

«Витязь» одержал 10-ю победу подряд и с 22 очками возглавил турнирную таблицу лиги. ЦСКА прервал победную серию из 7 матчей, у москвичей 21 балл.