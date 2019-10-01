«Салават Юлаев» одержал победу над «Торпедо»

Уфимскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение нижегородскому— 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

Четыре (2+2) очка в этой встрече набрал форвард Филип Ларсен. У Линуса Умарка — заброшенная шайба и ассистентский хет-трик. Еще по разу отличились Теему Хартикайнен и Даниил Алалыкин.

Единственную шайбу «Торпедо» забросил Павел Варфоломеев.

«Салават» одержал седьмую победу в 12 матчах и стал четвертым на Востоке КХЛ.

«Торпедо» — четвертое на Западе с шестью поражениями в 14 матчах.