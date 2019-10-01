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    «Салават Юлаев» одержал победу над «Торпедо»

    КХЛ Салават Юлаев Торпедо
    Уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение нижегородскому «Торпедо» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    Четыре (2+2) очка в этой встрече набрал форвард Филип Ларсен. У Линуса Умарка — заброшенная шайба и ассистентский хет-трик. Еще по разу отличились Теему Хартикайнен и Даниил Алалыкин.

    Единственную шайбу «Торпедо» забросил Павел Варфоломеев.

    «Салават» одержал седьмую победу в 12 матчах и стал четвертым на Востоке КХЛ.

    «Торпедо» — четвертое на Западе с шестью поражениями в 14 матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Умарк — 3 (Ларсен, Маннинен), 3:29 — 1:0. Варфоломеев — 1, 17:28 — 1:1. Хартикайнен — 7 (Умарк, Ларсен), 25:32 — 2:1. Ларсен — 3 (Умарк), 35:17 — 3:1. Ларсен — 4 (Умарк), 37:09 — 4:1. Алалыкин — 1 (Мухамадуллин, Хохряков), 58:53 — 5:1Вратари: Метсола — Линдбек (Тихомиров, 35:17)Броски: 46 (14+17+15) — 26 (8+9+9)Штраф: 16 — 10
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