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    КХЛ назвала лучших игроков сентября

    КХЛ СКА Ак Барс Торпедо
    Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков чемпионата по итогам сентября.

    Алексей Мельничук
    Алексей Мельничук

    Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

    Лучшим вратарем признан Алексей Мельничук из СКА, на счету которого три сухих победы из шести в восьми матчах. Голкипер отразил 96,08% бросков.

    Лучший защитник месяца — Микаэль Викстранд («Ак Барс»), который одержал вместе с командой 9 побед в 11 матчах и набрал в них 10 (3+7) очков.

    Лучший нападающий сентября — Дамир Жафяров из «Торпедо». Вместе со своей командой он одержал 8 побед в 13 матчах и записал себе в актив 13 (6+7) очков.

    Лучшим новичком в сентябре признан защитник Даниил Журавлев («Ак Барс»). 0

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