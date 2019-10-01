КХЛ назвала лучших игроков сентября

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков чемпионата по итогам сентября.

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Лучшим вратарем признан Алексей Мельничук из СКА, на счету которого три сухих победы из шести в восьми матчах. Голкипер отразил 96,08% бросков.

Лучший защитник месяца — Микаэль Викстранд («Ак Барс»), который одержал вместе с командой 9 побед в 11 матчах и набрал в них 10 (3+7) очков.

Лучший нападающий сентября — Дамир Жафяров из «Торпедо». Вместе со своей командой он одержал 8 побед в 13 матчах и записал себе в актив 13 (6+7) очков.

Лучшим новичком в сентябре признан защитник Даниил Журавлев («Ак Барс»). 0