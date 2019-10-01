КХЛ назвала лучших игроков сентября

Алексей Мельничук
ska.ru
Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Лучшим вратарем признан Алексей Мельничук из СКА, на счету которого три сухих победы из шести в восьми матчах. Голкипер отразил 96,08% бросков.
Лучший защитник месяца — Микаэль Викстранд («Ак Барс»), который одержал вместе с командой 9 побед в 11 матчах и набрал в них 10 (3+7) очков.
Лучший нападающий сентября — Дамир Жафяров из «Торпедо». Вместе со своей командой он одержал 8 побед в 13 матчах и записал себе в актив 13 (6+7) очков.
Лучшим новичком в сентябре признан защитник Даниил Журавлев («Ак Барс»). 0