«Салават Юлаев» уступил «Северстали»

Череповецкая «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла уфимский «Салават Юлаев» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

В составе победителей отличились Игорь Гераськин, Виктор Балдаев, Макар Хабаров и Адам Лишка.

За гостей шайбы забросили Владислав Картаев, Павел Коледов и Тему Хартикайнен.

«Северсталь» набрала 11 очков и занимает восьмое место на Западе. Для команды из Вологодской области эта победа стала третьей подряд и пятой в сезоне.

У «Салавата» 13 очков и пятая позиция на Востоке.